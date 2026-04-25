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Calcio. Gianluca Rocchi indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva

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AgenPress. Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva.

L’indagine riguarda il campionato Serie A / Serie B 2024-2025. Al centro ci sarebbero presunte interferenze sulle decisioni VAR, in violazione del protocollo che prevede autonomia della sala video. In particolare, sotto la lente ci sarebbero diverse le partite del torneo scorso al vaglio degli inquirenti. Tra queste Udinese-Parma del primo marzo 2025, vinta dai friulani grazie a un rigore di Thauvin, e Inter-Verona del gennaio 2024, vinta 2-1 dai nerazzurri.

Gianluca Rocchi ha confermato di aver ricevuto un avviso di garanzia e ha dichiarato di essere “sereno” e fiducioso nella magistratura, sostenendo di aver sempre agito correttamente.

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