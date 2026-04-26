Maratona. Per la prima volta un’atleta infrange il muro delle due ore

AgenPress. Per anni è stato considerato un limite quasi invalicabile, una barriera più mentale che fisica, ma comunque simbolo dell’estremo umano: le due ore nella maratona. Ora quel muro è caduto.

A scrivere una pagina destinata a entrare nella leggenda è il keniano Sebastian Sawe, che a Londra ha fermato il cronometro su uno straordinario 1h59’30”, diventando il primo uomo nella storia a infrangere ufficialmente questa soglia.

La gara, corsa sulle strade della capitale britannica, ha assunto fin dai primi chilometri i contorni di qualcosa di straordinario. Sawe ha mantenuto un ritmo impressionante, costante e quasi irreale, sostenuto da una preparazione meticolosa e da condizioni climatiche favorevoli. Ma soprattutto, ha mostrato una solidità mentale fuori dal comune, qualità indispensabile per affrontare un’impresa di tale portata.

Fino ad oggi, il riferimento inevitabile restava l’impresa di Eliud Kipchoge, che nel 2019 aveva corso sotto le due ore a Vienna, ma in condizioni non omologate ufficialmente. Quel risultato, pur straordinario, non era stato riconosciuto come record mondiale. Sawe, invece, è riuscito dove nessuno era mai arrivato in una competizione ufficiale, consegnando il suo nome alla storia dell’atletica.

Il successo alla Maratona di Londra non è solo una vittoria personale, ma un momento epocale per tutto lo sport. Dimostra che i limiti umani continuano a essere ridefiniti, spostati sempre un po’ più in là grazie alla combinazione di talento, scienza e determinazione.

All’arrivo, visibilmente provato ma lucido, Sawe ha alzato le braccia al cielo, consapevole di aver compiuto qualcosa di irripetibile. “Non correvo contro gli altri, ma contro il tempo e la storia”, avrebbe dichiarato a caldo. E la storia, questa volta, ha ceduto.

Il muro delle due ore non esiste più. E da oggi, la maratona non sarà mai più la stessa.