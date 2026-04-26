Alex Schwazer a 41 anni ha conquistato la scena internazionale vincendo in Germania e stabilendo il nuovo record italiano

AgenPress. C’è un tempo che vale più di un record. E poi c’è un tempo che sa di rinascita.

Quello firmato da Alex Schwazer – 3h01’55” nella maratona di marcia – appartiene a entrambe le categorie.

A 41 anni, l’olimpionico azzurro ha conquistato la scena internazionale vincendo in Germania e stabilendo il nuovo record italiano sui 42,195 km, migliorando di quasi due minuti il precedente limite nazionale . Un risultato che, da solo, racconta poco: perché dietro quel crono c’è un ritorno completo tra i grandi della marcia mondiale.

La prestazione di Schwazer non è solo un primato nazionale. È un segnale forte a livello globale: terzo tempo mondiale stagionale, leader europeo del 2026 e ottenuto su una distanza nuova, la maratona di marcia, appena entrata nel panorama internazionale .

In altre parole: non un exploit isolato, ma una prestazione da atleta di vertice.

E c’è di più. Quel 3h01’55”, come ha spiegato lo stesso Schwazer, vale ancora di più considerando le condizioni difficili, con vento forte lungo il percorso. In condizioni ideali, il tempo sarebbe stato persino inferiore alle tre ore.

Sulle strade di Kelsterbach, vicino Francoforte, la gara ha avuto un copione chiaro:

Schwazer in controllo, ritmo crescente, e una seconda parte più veloce della prima – il cosiddetto negative split, segno di gestione perfetta dello sforzo.

Alle sue spalle, distacchi netti. Davanti, nessuno in grado di impensierirlo.

Un dominio costruito sull’esperienza e su una preparazione mirata: appena cinque settimane di lavoro intenso, ma sufficiente per tornare competitivo ad altissimo livello .

Il dato anagrafico – 41 anni – rende tutto ancora più significativo. In uno sport durissimo come la marcia, dove la continuità fisica è fondamentale, Schwazer riesce non solo a competere, ma a migliorare il record nazionale. E lo fa da atleta “non professionista”, come lui stesso sottolinea: lavoro, famiglia e una carriera ricostruita passo dopo passo. Una dimensione che rende il risultato ancora più straordinario.

Il cronometro dice record. Le classifiche dicono élite. E il contesto suggerisce qualcosa di ancora più interessante: Schwazer è tornato stabilmente tra i migliori marciatori del mondo. Gli Europei estivi sono all’orizzonte, ma il futuro resta aperto. Non ci sono certezze, solo una nuova possibilità. E forse è proprio questo il punto: non il tempo, non il record, ma il fatto che – contro ogni previsione – Alex Schwazer è di nuovo lì, dove contano i grandi.