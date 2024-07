Francia. Elezioni presidenziali. Le Pen: la nostra vittoria è solo rimandata, la marea sta salendo

AgenPress – “La marea continua a salire, la nostra vittoria è solo rimandata”. Lo ha detto la leader del Rassemblement National Marine Le Pen a Tf1 nei suoi primi commenti dopo le elezioni legislative, con il blocco repubblicano che ha fermato la destra.

“La marea sta salendo. Non è salita abbastanza questa volta, ma continua a salire e, quindi, la nostra vittoria è solo rimandata. Ho troppa esperienza per essere delusa da un risultato in cui raddoppieremo il nostro numero di parlamentari”. La leader di Rn ha sottolineato che il suo partito è il primo in Francia.