Nuove truffe telefoniche nel settore energetico

AgenPress. Con la fine del mercato tutelato, una nuova tipologia di truffa si sta rapidamente diffondendo: si tratta di più telefonate collegate l’una all’altra, volte a far modificare con l’inganno il proprio fornitore energetico.

“In un primo momento si viene contattati da un operatore che cercherà di capire quale è il proprio fornitore energetico, adducendo a presunti problemi contrattuali – dichiara Davide Zanon, Segretario Regionale di CODICI Lombardia -; successivamente, si viene ricontattati da un secondo operatore che, venuto a conoscenza delle informazioni utili nella precedente chiamata, attuerà la vera e propria truffa. L’operatore si identificherà, quindi, con il corretto fornitore dell’utente indicando che il distributore di zona del suddetto fornitore è cambiato e, per questo motivo, sarà necessario attivare un nuovo contratto con una diversa Società. Purtroppo, in questo modo, molti consumatori cambiano il proprio fornitore energetico senza che ve ne sia un reale motivo e sottoscrivendo offerte contrattuali meno vantaggiose“.

Le telefonate truffa sono da sempre un grande problema ed è per questa ragione che è importante sapere come riconoscerle e tutelarsi.

“Quando si ricevono telefonate da numeri sospetti è essenziale approfondire attraverso il servizio clienti del proprio fornitore energetico quanto riferito dagli operatori, prima di prestare qualsiasi tipo di consenso espresso o di fornire i propri dati personali e di fornitura, – continua Zanon – ed è altrettanto importante non farsi intimorire: spesso gli operatori tendono a diventare aggressivi quando vedono che il consumatore non li asseconda, ed è per questa ragione che bisogna mantenere la calma. Nonostante questi accorgimenti, le telefonate truffa continuano a rappresentare un pericolo per i consumatori e, per questa ragione, l’Associazione CODICI Lombardia è a disposizione con i proprio esperti a fornire tutta l’assistenza necessaria a chi dovesse cadere vittima di questa tipologia di truffa o a chi, semplicemente, volesse delle informazioni e/o chiarimenti in merito a chiamate sospette ricevute.“