Unione Naz. Consumatori: benzina a 2 euro in autostrada

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AgenPress. “Nonostante il prezzo medio della benzina sia oggi sceso nella rete stradale e in quasi tutte le regioni, in autostrada è salito toccando la soglia di 2 euro, da 1,994 a 2 euro esatti, pari a un costo aggiuntivo di 30 centesimi per un pieno di 50 litri” denuncia Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Mentre il prezzo del gasolio oggi è sceso ovunque, la benzina è rincarata in autostrada, Basilicata e Campania, mentre è rimasta stazionaria in Valle d’Aosta. La più cara, dopo l’autostrada, si vende a Bolzano (1.959 euro al litro), poi in Basilicata (1,951) e in Calabria (1,950). Il prezzo più basso nelle Marche” prosegue Dona.

“Il gasolio, invece, nonostante la riduzione, continua a vendersi sopra i 2 euro, anche se da 2 giorni è sceso anche in autostrada sotto i 2,1 euro” conclude Dona.

Tabella n. 1: Prezzi medi del 8/5/26 della BENZINA e variazione del costo di un pieno rispetto al 7 maggio – in ordine decrescente per prezzo al litro

NREGIONEPrezzo 8/05/26

(in euro/litro)

Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 7 all’8 maggio

(in  euro)

1AUTOSTRADE2.0000,30
2Bolzano1.959-0,15
3Basilicata1.9510,05
4Calabria1.950-0,15
5Friuli Venezia Giulia1.949-0,10
6Valle d’Aosta1.9480,00
7Puglia1.946-0,05
7Trento1.946-0,20
9Sardegna1.945-0,10
10Sicilia1.940-0,25
11Emilia Romagna1.939-0,10
12Liguria1.938-0,30
12Molise1.938-0,15
14Toscana1.937-0,10
15Abruzzo1.934-0,05
16Lombardia1.931-0,20
16Piemonte1.931-0,25
16Veneto1.931-0,25
19Umbria1.929-0,10
20Campania1.9250,05
21Lazio1.923-0,15
22Marche1.916-0,05

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella n. 2: Prezzi medi del 8/5/26 del GASOLIO e variazione del costo di un pieno rispetto al 7 maggio – in ordine decrescente per prezzo al litro

NREGIONEPrezzo 8/05/26

(in euro/litro)

Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 7 all’8 maggio

(in  euro)

1AUTOSTRADE2.093-0,30
2Sardegna2.049-0,45
3Bolzano2.045-0,80
4Basilicata2.044-0,50
4Trento2.044-0,30
6Calabria2.042-0,45
6Molise2.042-0,40
8Valle d’Aosta2.040-0,60
9Sicilia2.036-0,50
10Friuli Venezia Giulia2.034-0,50
11Liguria2.031-0,65
12Puglia2.029-0,50
12Toscana2.029-0,70
14Abruzzo2.028-0,55
15Piemonte2.026-0,60
16Umbria2.024-0,45
17Emilia Romagna2.023-0,60
18Lazio2.021-0,50
18Lombardia2.021-0,60
20Campania2.018-0,35
21Marche2.012-0,75
22Veneto2.011-0,70

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

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