Unione Naz. Consumatori: benzina a 2 euro in autostrada

AgenPress. “Nonostante il prezzo medio della benzina sia oggi sceso nella rete stradale e in quasi tutte le regioni, in autostrada è salito toccando la soglia di 2 euro, da 1,994 a 2 euro esatti, pari a un costo aggiuntivo di 30 centesimi per un pieno di 50 litri” denuncia Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Mentre il prezzo del gasolio oggi è sceso ovunque, la benzina è rincarata in autostrada, Basilicata e Campania, mentre è rimasta stazionaria in Valle d’Aosta. La più cara, dopo l’autostrada, si vende a Bolzano (1.959 euro al litro), poi in Basilicata (1,951) e in Calabria (1,950). Il prezzo più basso nelle Marche” prosegue Dona.
“Il gasolio, invece, nonostante la riduzione, continua a vendersi sopra i 2 euro, anche se da 2 giorni è sceso anche in autostrada sotto i 2,1 euro” conclude Dona.
Tabella n. 1: Prezzi medi del 8/5/26 della BENZINA e variazione del costo di un pieno rispetto al 7 maggio – in ordine decrescente per prezzo al litro
|N
|REGIONE
|Prezzo 8/05/26
(in euro/litro)
|Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 7 all’8 maggio
(in euro)
|1
|AUTOSTRADE
|2.000
|0,30
|2
|Bolzano
|1.959
|-0,15
|3
|Basilicata
|1.951
|0,05
|4
|Calabria
|1.950
|-0,15
|5
|Friuli Venezia Giulia
|1.949
|-0,10
|6
|Valle d’Aosta
|1.948
|0,00
|7
|Puglia
|1.946
|-0,05
|7
|Trento
|1.946
|-0,20
|9
|Sardegna
|1.945
|-0,10
|10
|Sicilia
|1.940
|-0,25
|11
|Emilia Romagna
|1.939
|-0,10
|12
|Liguria
|1.938
|-0,30
|12
|Molise
|1.938
|-0,15
|14
|Toscana
|1.937
|-0,10
|15
|Abruzzo
|1.934
|-0,05
|16
|Lombardia
|1.931
|-0,20
|16
|Piemonte
|1.931
|-0,25
|16
|Veneto
|1.931
|-0,25
|19
|Umbria
|1.929
|-0,10
|20
|Campania
|1.925
|0,05
|21
|Lazio
|1.923
|-0,15
|22
|Marche
|1.916
|-0,05
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Tabella n. 2: Prezzi medi del 8/5/26 del GASOLIO e variazione del costo di un pieno rispetto al 7 maggio – in ordine decrescente per prezzo al litro
|N
|REGIONE
|Prezzo 8/05/26
(in euro/litro)
|Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 7 all’8 maggio
(in euro)
|1
|AUTOSTRADE
|2.093
|-0,30
|2
|Sardegna
|2.049
|-0,45
|3
|Bolzano
|2.045
|-0,80
|4
|Basilicata
|2.044
|-0,50
|4
|Trento
|2.044
|-0,30
|6
|Calabria
|2.042
|-0,45
|6
|Molise
|2.042
|-0,40
|8
|Valle d’Aosta
|2.040
|-0,60
|9
|Sicilia
|2.036
|-0,50
|10
|Friuli Venezia Giulia
|2.034
|-0,50
|11
|Liguria
|2.031
|-0,65
|12
|Puglia
|2.029
|-0,50
|12
|Toscana
|2.029
|-0,70
|14
|Abruzzo
|2.028
|-0,55
|15
|Piemonte
|2.026
|-0,60
|16
|Umbria
|2.024
|-0,45
|17
|Emilia Romagna
|2.023
|-0,60
|18
|Lazio
|2.021
|-0,50
|18
|Lombardia
|2.021
|-0,60
|20
|Campania
|2.018
|-0,35
|21
|Marche
|2.012
|-0,75
|22
|Veneto
|2.011
|-0,70
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit