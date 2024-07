Olimpiadi. Mancata qualificazione. Meneghin: “L’assenza della Nazionale di basket brucia ancora.

AgenPress. L’assenza della Nazionale di basket alle Olimpiadi brucia ancora. A “Melting Sport” su Radio Cusano Campus – in radiovisione su Cusano Italia TV (canale 122 del digitale terrestre) ne ha parlato Dino Meneghin, tra i giocatori più importanti nella storia della pallacanestro azzurra.

“Le Olimpiadi, come Europei e Mondiali, sono una vetrina internazionale: non essere alle Olimpiadi lascia l’amaro in bocca, perché l’Italia ha una grande tradizione di pallacanestro. Negli anni, la forza degli avversari è cresciuta notevolmente, tante nazioni che prima non erano così forti ora sono diventate pericolosissime. I posti fra le prime sono 11 in tutto il mondo, 12 con il paese organizzatore. Per noi non esserci vuole dire che bisogna rivedere tutti i piani d lavoro, capire dove insistere, allenare i giocatori dal punto di vista tecnico e fisico” ha proseguito Meneghin, che con la Nazionale vinse l’argento alle Olimpiadi di Mosca 1980.

A mente fredda, dove sono stati i problemi? I giocatori ci sono, cosa è mancato? “Penso non aver avuto a disposizione tanto tempo per lavorare, prima di tutto. Forse la scarsa condizione atletica o la stanchezza di molti giocatori, per esempio il gruppo di Bologna e Milano, che hanno giocato tantissime partite quest’anno, tra campionato e Eurolega. I giovani non hanno ancora la forza mentale, fisica e tecnica per confrontarsi con i giocatori più forti del mondo” ha osservato l’ex cestista e presidente onorario della FIP.

“Personalmente avrei portato un lungo in più in una squadra che punta sulla velocità, la difesa, il tiro da tre. Ci sono Melli, Gallinari e Ricci che sono dei 4-5, non dei 5 puri: a loro piace giocare esterno ma vengono costretti a giocare anche sotto. Un giocatore come Tessitori, che ha fatto benissimo tutto il campionato, lo avrei portato. Un lungo in più non fa mai male“.

Restando sui protagonisti del parquet, Meneghin si è espresso anche sui giocatori all’estero: “Gallo gioca nell’NBA da tantissimi anni, alcune volte non è potuto venire, altre è venuto e purtroppo si è infortunato con la Nazionale… Non c’entra il non averlo nel nostro campionato, sicuramente ci serve il Gallinari nelle migliori condizioni fisiche e tecniche. Quest’anno è sicuramente mancato Fontecchio, grande attaccante, con potenza di gioco sia in attacco sia in difesa. Il fatto che entrambi giochino in NBA è un fiore all’occhiello per la nostra pallacanestro, vuol dire che anche noi sappiamo costruire giocatori di livello mondiale“.