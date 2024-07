Delegazione della Canadian Chamber in Italy incontra il Ministro Canadese al Commercio Internazionale

AgenPress. A margine del vertice del G7 sul commercio internazionale, tenutosi a Reggio Calabria il 16 e 17 luglio, i rappresentanti della Canadian Chamber in Italy, Stefano Colombetti, Vice Presidente, e Sergio Passariello, Delegato ai Rapporti Internazionali, hanno partecipato a una colazione di lavoro presso la Residenza dell’Ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg.

L’incontro, organizzato dall’Ambasciata del Canada in Italia, lo scorso 15 luglio 2024, ha visto la presenza della Ministra canadese per la promozione delle esportazioni, il commercio internazionale e lo sviluppo economico, Hon. Mary NG.

Durante l’incontro, i rappresentanti della Canadian Chamber in Italy hanno discusso temi di grande rilevanza per il commercio internazionale e le opportunità di collaborazione economica tra Italia e Canada. Hanno anche aggiornato il Ministro Mary NG sulle attività della Camera nell’ambito delle relazioni con i paesi del Mediterraneo. All’evento ha partecipato anche il Sottosegretario agli Esteri della Repubblica Italiana, Giorgio Silli, al quale sono stati presentati i progetti della Camera.

Le già eccellenti relazioni bilaterali tra Canada e Italia sono ulteriormente rafforzate dalla roadmap Canada-Italia. Le istituzioni politiche dei due paesi hanno ribadito l’unità strategica nell’affrontare le pressanti sfide globali e nel perseguire obiettivi comuni.

I punti della roadmap Canada-Italia per la cooperazione rafforzata sono stati al centro delle discussioni nei lavori del G7 a Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha avuto un proficuo scambio con la Ministra Mary NG. Tra i temi trattati il 16 luglio, si è discussa la risoluzione delle residue vischiosità commerciali per liberare il pieno potenziale dell’interscambio bilaterale e ottimizzare le opportunità previste dalla roadmap.

“Siamo molto soddisfatti di aver partecipato a questo importante incontro con la nostra delegazione,” ha dichiarato Caterina Passariello, Presidente della Canadian Chamber in Italy. “È stata un’ottima occasione per discutere di temi strategici e per rafforzare i rapporti tra le nostre nazioni. L’attenzione del Ministro Mary NG verso le nostre iniziative conferma l’importanza della collaborazione tra Canada e Italia.”

Stefano Colombetti, Vice Presidente della Canadian Chamber in Italy, ha aggiunto: “Ringraziamo l’Ambasciata del Canada in Italia per l’invito e per l’opportunità di presentare i nostri progetti. Questo incontro ci ha permesso di scambiare idee e di gettare le basi per future collaborazioni che saranno certamente proficue per entrambe le parti.”

Italia e Canada sono unite nello sviluppo di tecnologie energetiche pulite e rinnovabili, favorendo la sicurezza energetica, la cooperazione commerciale, e promuovendo obiettivi condivisi in materia di clima e ambiente. La roadmap riflette l’impegno di entrambi i paesi a una stretta cooperazione nell’affrontare le sfide globali e nel promuovere prosperità sostenibile, stabilità globale e stato di diritto.

La Canadian Chamber in Italy continuerà a lavorare attivamente per promuovere il commercio e le relazioni economiche tra Italia e Canada, garantendo opportunità di sviluppo e crescita per le imprese di entrambi i paesi e non solo. Nei prossimi mesi saranno annunciate nuove collaborazioni che coinvolgeranno l’intera area del Mediterraneo.