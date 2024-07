Fondazione OMRI. Ricordare la strage di Via D’Amelio: omaggio alle Vittime e ai loro Familiari

AgenPress. Come presidente della Fondazione Insigniti OMRI desidero rendere omaggio alle vittime della strage di via D’Amelio e ai loro familiari a nome di tutti gli Insigniti della Fondazione

Ricordare la strage di via D’Amelio dopo 32 anni è fondamentale per onorare le vittime e celebrare un simbolo di coraggio e resistenza che continua a ispirare la lotta contro la criminalità organizzata e la difesa della giustizia. È un’opportunità per educare le nuove generazioni sui pericoli della mafia e sull’importanza dello stato di diritto.

Le commemorazioni e le discussioni pubbliche diffondono una cultura della legalità e della resistenza alla mafia, mantenendo alta l’attenzione sulla necessità di fare piena luce sui fatti. Preservare la memoria storica della strage è essenziale per promuovere la giustizia e costruire una società consapevole e resistente alla criminalità organizzata.

Lo scrive il prefetto Francesco Tagliente sulla pagina ufficiale di FB della Fondazione Omri.