Autonomia. PD, M5s e AVS soddisfatti per le prime 100mila firme per il referendum

AgenPress – “Un risultato straordinario. Un bellissimo esperimento di partecipazione”. Lo scrive su Facebook la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone (M5s). “In pochissimo tempo sono state superate le 100 mila firme per il referendum contro la scellerata riforma di autonomia differenziata. Bisogna raggiungere 500.000 firme entro il 30 settembre. Continuiamo così. L’Italia non si spacca”.

“L’Italia è una e indivisibile come dice la nostra Costituzione. La raccolta delle firme per il referendum contro l’autonomia differenziata è partita alla grande”, commenta in una nota Sandro Ruotolo, europarlamentare e componente della segreteria Pd.

“Migliaia di firme ai banchetti organizzati dovunque. Ma la novità assoluta è che in meno di due giorni oltre 146 mila persone hanno firmato per la prima volta on line sulla piattaforma istituzionale. La Campania è la regione che guida questa campagna referendaria. La gente ha capito che il disegno leghista è di dividere il Paese in due: da una parte i ricchi e dall’altra parte i poveri. Noi vogliamo garantire invece i diritti per tutti e non solo per chi nasce al Nord. Senza un Mezzogiorno competitivo l’Italia non ha futuro”.

“Siamo già oltre le 100 mila firme raccolte online per il referendum sull’autonomia differenziata voluta dal governo Meloni e dalla destra, ma non dobbiamo adagiarci e fermarci”, afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra. “La partecipazione in queste ore è davvero straordinaria. Non c’è caldo torrido o pioggia che fermi chi sta firmando contro lo Spacca Italia. Evidentemente gli italiani hanno compreso bene la posta in gioco e non intendono permettere questo obbrobrio. Forza, è ora di far conoscere dappertutto il link per firmare online e di organizzare i banchetti in giro per le città e i paesi italiani. Alleanza Verdi Sinistra è in prima fila per ricucire l’Italia. Non ci fermeremo”.