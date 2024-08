AgenPress. L’ex presidente Trump ha reagito allo storico scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia, definendo l’accordo una “vittoria per Putin“.

A suo avviso, l’accordo sembra “complesso” e come ciò potrebbe indicare che i termini della negoziazione non erano nel migliore interesse dell’America.

“Come al solito, è stata una vittoria per Putin o per qualsiasi altro paese che ha a che fare con noi, ma abbiamo recuperato qualcuno, quindi non lo contesterò mai – conclude Trump -“.