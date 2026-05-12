Il Regno Unito invia un cacciamine nello Stretto di Hormuz

AgenPress. Il Regno Unito sta inviando nello Stretto di Hormuz attrezzature per la caccia alle mine e sistemi anti-drone “all’avanguardia”, ha annunciato il Ministero della Difesa britannico.

“Il Regno Unito sta svolgendo un ruolo di primo piano nella sicurezza dello Stretto di Hormuz e lo dimostriamo oggi con nuove attrezzature all’avanguardia per proteggere i nostri interessi e garantire la sicurezza dello stretto”, ha dichiarato John Healy, segretario di Stato per la Difesa.

Nel fine settimana il Regno Unito ha annunciato che la HMS Dragon della Royal Navy sarà dispiegata in Medio Oriente per supportare le operazioni di sminamento nel trafficato stretto. Il Regno Unito e la Francia hanno guidato congiuntamente gli sforzi per organizzare una missione internazionale volta a migliorare la sicurezza delle rotte di navigazione nello stretto.