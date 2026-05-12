La Russia tenta di “reclutare studenti universitari come piloti di droni”

AgenPress. Agli studenti delle università di tutta la Russia vengono promessi stipendi elevati, l’esenzione dal servizio in prima linea e il ritorno agli studi entro un anno con tasse universitarie gratuite, a condizione che si uniscano alla neonata forza droni russa, creata per dare a Mosca un vantaggio in un contesto di significativi progressi compiuti dall’Ucraina nel campo della guerra con i droni.

Ma gli attivisti per i diritti umani hanno dichiarato che l’offerta potrebbe rivelarsi una trappola, portando gli studenti nel bel mezzo dei combattimenti in Ucraina , con il rischio di essere arruolati in unità di fanteria in prima linea senza via d’uscita fino alla fine della guerra.

L’intensa campagna di reclutamento si è accelerata da gennaio, a testimonianza del ruolo sempre più cruciale della guerra con i droni nel conflitto , giunto ormai al quinto anno. La Russia sta subendo pesanti perdite e i colloqui di pace guidati dagli Stati Uniti si sono arenati a causa dell’attenzione concentrata sul Medio Oriente.

A gennaio, il Ministero della Difesa russo ha annunciato l’avvio di un programma di reclutamento per le forze droni, costituite nel novembre 2025 come nuova branca dell’esercito russo, specificando di essere alla ricerca di personale con esperienza nel pilotaggio di droni, nella modellistica aeronautica, nella tecnologia, nell’elettronica e nell’ingegneria radio. Secondo il ministero, buone “capacità analitiche, vestibolari e motorie nonché competenze informatiche” sarebbero state considerate un vantaggio.

Alla fine del 2022, il presidente russo Vladimir Putin ordinò una mobilitazione parziale dei riservisti, una misura estremamente impopolare che provocò un esodo di massa di uomini che temevano di essere arruolati per la guerra. Da allora, il Cremlino ha evitato di annunciare nuove iniziative di mobilitazione.

Il Cremlino ha cercato di smentire quelle che definisce “miti e voci” sulla campagna di reclutamento, con il viceministro della Difesa Viktor Goremykin che il mese scorso ha dichiarato: “Non abbiamo alcuna intenzione né la possibilità di costringere gli studenti a partecipare all’operazione militare speciale”.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato il mese scorso che l'”offerta” per coloro che possiedono le competenze necessarie per entrare a far parte della forza droni si applica indistintamente a tutti, studenti compresi.

NBC News ha esaminato i post pubblicati sui siti web e sui profili social di oltre una dozzina di università e college russi, la maggior parte dei quali presentava un messaggio praticamente identico: arruolatevi nelle forze dei droni per denaro e altri vantaggi, ma soprattutto per diventare gli eroi del vostro Paese.