Bologna. Sequestrati 460 grammi di oro presso l’Aeroporto G. Marconi

AgenPress. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, unitamente ai funzionari doganali aeroportuali, hanno sottoposto a sequestro gr 460 di oro, suddivisi in n. 126 placchette di diversa grammatura. Il metallo prezioso del valore stimato di circa 33.000 euro, è stato rinvenuto nel bagaglio di una passeggera rumena in partenza per Bucarest.

L’omessa dichiarazione dell’operazione di esportazione, ha reso applicabile l’art. 1 comma 2 della L. n. 7/2000, che disciplina il trasferimento di oro da o verso l’estero. Tale omissione determinerà in capo al trasgressore il pagamento di una sanzione dal 10 % al 40 % dell’importo non dichiarato.