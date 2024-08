Previsioni Meteo del 7 Agosto 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 7 Agosto 2024.

AL NORD – Al mattino cieli parzialmente nuvolosi al Nord con locali piogge al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi in formazione su Alpi e Appennino ed in movimento verso le pianure specie al Nord-Ovest. In serata e nella notte ancora instabilità con residui fenomeni sparsi, migliora da ovest.

AL CENTRO – Mattinata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali con cieli soleggiati. Acquazzoni e temporali in sviluppo nel pomeriggio sulle zone interne, maggiori schiarite altrove. Migliora ovunque nel corso della serata con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Instabilità in aumento nel pomeriggio sui settori interni Peninsulari e della Sicilia con piogge e temporali sparsi, maggiori schiarite altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

