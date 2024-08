È morta l’ex l’ex amministratrice delegata di YouTube Susan Wojcicki, aveva 56 anni

AgenPress. Susan Wojcicki, ex amministratrice delegata di YouTube, è morta all’età di 56 anni, ha annunciato il CEO di Google Sundar Pichai.

La rivista Time aveva riconosciuto Susan Wojcicki come “la donna più influente su Internet”.

La prima sede di attività, Google è stata il garage di Susan Wojcicki in California. Nel settembre 1998 Susan Wojcicki lo affittò a due giovani informatici, Sergey Brin e Larry Page, per 1.700 dollari al mese.

Wojcicki è stato il primo responsabile marketing di Google. Ha guidato, tra gli altri, progetti come Google Immagini, Google Libri, Google Video. In qualità di vicepresidente per la pubblicità e il commercio, era responsabile dei prodotti che costituivano l’87%. fatturato della società nel 2012.

Nel 2014 ha assunto la carica di presidente di YouTube e ha ricoperto quel ruolo per i successivi nove anni. Durante questo periodo, ha introdotto, tra gli altri: soluzioni innovative per rendere la musica fruibile.

Susan Wojcicki, madre di cinque figli, ha partecipato attivamente alla discussione sul sostegno dei datori di lavoro alle madri ed è stata una delle voci più importanti in questo dibattito.