Netanyahu: se Hamas insiste sul ritiro israeliano da Philadelphia, non ci sarà alcun accordo. Flessibili su alcuni punti

AgenPress – Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato oggi ai ministri riuniti nel consiglio dei ministri di essere pessimista sulle possibilità di raggiungere un accordo.

“Le probabilità non sono elevate”, afferma, osservando che Israele ha negoziato efficacemente con i paesi mediatori, non con Hamas, negli ultimi giorni.

Offrendo maggiori dettagli sull’incontro odierno tra il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e i negoziatori del cessate il fuoco in ostaggio di Israele, Channel 12 afferma che Netanyahu non si è mosso dalla sua richiesta di una presenza israeliana continuativa al Corridoio di Philadelfia, (zona cuscinetto che separa la Striscia di Gaza dall’Egitto e che secondo Daniel Hagari, il portavoce dell’esercito israeliano (IDF), era il tubo di ossigeno di Hamas, attraverso il quale venivano trasportate regolarmente armi a Gaza”.

Netanyahu ha detto ai negoziatori israeliani che se Hamas non ritirerà la sua richiesta di un ritiro completo di Israele dal Corridoio di Philadelfia, non ci sarà alcun accordo.

“Ci sono cose su cui possiamo essere flessibili e altre su cui non possiamo esserlo, e insistiamo su queste possiamo. La pressione militare e diplomatica è il modo per liberare gli ostaggi. I principi che abbiamo stabilito sono essenziali per la sicurezza di Israele”.

“Stiamo conducendo negoziati molto complessi – ha affermato – mentre dall’altra parte c’è un’organizzazione terroristica omicida, disinibita e ostinata”. Il premier israeliano ha inoltre sottolineato che Hamas continua a rifiutare un accordo: “Non ha nemmeno inviato un rappresentante ai colloqui di Doha. La pressione dovrebbe essere rivolta a Hamas e al suo leader Yahya Sinwar, non al governo israeliano”, ha detto. E, senza citare l’Iran e Hezbollah, ha affermato: “Israele è preparato per ogni minaccia, sia in difesa che in attacco. Siamo determinati a difenderci e siamo anche determinati a far pagare un prezzo molto alto a qualsiasi nemico che osi attaccarci, da qualsiasi teatro”.

I negoziatori hanno detto a Netanyahu che erano riusciti ad avvicinare i mediatori statunitensi alle posizioni e alle richieste di Israele sulla maggior parte delle questioni, comprese questioni cruciali come il numero di ostaggi viventi che sarebbero stati rilasciati nella prima fase dell’accordo e il meccanismo riguardante i prigionieri di sicurezza palestinesi che sarebbero stati liberati.

Ma pare che abbiano detto al primo ministro che “sono certi” che la questione di una presenza continua delle IDF sul Corridoio di Filadelfia sia “un fattore decisivo”. Hanno detto a Netanyahu che i mediatori statunitensi, egiziani e qatarioti considerano la richiesta di Israele di una presenza continua al confine tra Gaza e l’Egitto come un’indicazione che il primo ministro non è veramente interessato a un accordo e che non sono disposti a fare pressione su Hamas con tutte le forze perché lo accetti.

È necessario un compromesso, hanno riferito i negoziatori al primo ministro. E hanno sottolineato che ci sono “soluzioni di sicurezza” che consentirebbero il ritiro delle IDF dal Philadelphia Corridor.

Netanyahu avrebbe risposto che Philadelphia non è solo una questione di sicurezza. È una questione strategica, avrebbe detto, poiché un ritiro temporaneo può diventare permanente. Israele, avrebbe detto, ha bisogno di controllare tutti i valichi di frontiera e l’accesso alla Striscia di Gaza da tutte le direzioni, come questione di importanza strategica.

Secondo quanto riferito, i negoziatori hanno insistito sul fatto che, in tal caso, non ci sarebbe alcun accordo e che non avrebbero nulla su cui lavorare.