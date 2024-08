Presidente Duda: “Senza un’Ucraina indipendente, è difficile pensare ad una Polonia, Lituania o altri paesi indipendenti”

AgenPress. Senza un’Ucraina indipendente è difficile pensare ad una Polonia, Lituania o altri paesi della nostra regione indipendenti e sicuri, ha affermato il presidente polacco Andrzej Duda a Kiev.

La Polonia ha sostenuto, sostiene e continuerà a sostenere la vostra giusta lotta fino alla sua conclusione vittoriosa, ha assicurato.

Duda ha preso parte alla celebrazione del 33° anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina. Durante una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro lituano Ingrida Shimonyte, Duda ha sottolineato che “la Polonia è con voi, è stata con voi fin dall’inizio dell’aggressione russa”.

Il presidente polacco ha inoltre affermato che da oltre due anni gli ucraini combattono eroicamente per il loro Paese e ne difendono l’indipendenza, pagando per questo il prezzo più alto: il prezzo della vita, il prezzo del sangue.

Durante il suo discorso Duda ha sottolineato che la storia della Polonia “è l’esempio più chiaro che la determinazione, la tenacia e l’amore sconfinato per la libertà devono portare alla vittoria”. Ha aggiunto che non importa quanto forte o quanto grande sembri l’aggressore, l’invasore o l’occupante.

Duda ha aggiunto di non avere alcun dubbio “che uniti negli sforzi e nella lotta, la coraggiosa nazione ucraina difenderà la propria indipendenza” e che la guerra finirà presto con la vittoria delle forze della libertà sul mondo tirannico.

“Non bisogna nascondere che la storia polacco-ucraina contiene anche pagine dolorose. Non le minimizziamo, non le cancelliamo, non le dimentichiamo. Vogliamo costruire il futuro sulla verità e sulla riconciliazione sincera”, ha sottolineato. Ha aggiunto che “le nazioni fratelli lo devono le une alle altre, perché oggi ciò che ci unisce è assolutamente più forte di ciò che ci divide”.