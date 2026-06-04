Il sequestro di una tonnellata di cocaina ha rivelato un tunnel segreto tra Stati Uniti e Messico

AgenPress. Gli agenti dell’Homeland Security Investigations, la divisione investigativa dell’Immigration and Customs Enforcement, hanno iniziato a sorvegliare un negozio di San Diego chiamato “Buy 4 Less”, situato vicino al valico di frontiera di Otay Mesa. Gli agenti sospettavano che il negozio nascondesse un tunnel sotterraneo.

Osservando comportamenti che “non sembravano coerenti con quello di un normale negozio al dettaglio”. Ad esempio, il negozio sembrava non avere clienti. Diversi uomini entravano e uscivano portando valigie, che spesso apparivano vuote. A volte le portavano a piedi oltre il confine con il Messico.

Dopo gli arresti, gli agenti federali hanno perquisito il negozio Buy 4 Less di San Diego, dove hanno scoperto un tunnel profondo 17 metri “accessibile tramite un sofisticato sistema di sollevamento idraulico”, secondo quanto riportato nella denuncia. Il tunnel si estendeva per oltre 300 metri fino al confine tra Stati Uniti e Messico. Le autorità sospettano che proseguisse per altri 240 metri nella città messicana di Tijuana.

Il tunnel era alto circa 1,37 metri e funzionava con un sistema di binari e carrelli. Era dotato di elettricità e ventilazione.

La scoperta e lo smantellamento di questo sofisticato tunnel transfrontaliero, insieme al sequestro di oltre una tonnellata di cocaina, sottolineano l’impegno e la collaborazione dell’Homeland Security Investigations e dei nostri partner della Homeland Security Task Force (HSTF).”

Si tratta del primo tunnel transfrontaliero scoperto nella California meridionale dal 2022. Le autorità hanno rinvenuto 99 tunnel di questo tipo dal 1993, di cui 28 considerati particolarmente sofisticati.