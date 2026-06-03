Rubio si augura che Israele e Libano raggiungano una soluzione nel conflitto con Hezbollah

AgenPress. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato di essere fiducioso che il secondo giorno di colloqui tra i governi libanese e israeliano porterà a un piano per proteggere il Libano dal gruppo terroristico Hezbollah, sostenuto dall’Iran.

“Spero che oggi riusciremo a produrre una dichiarazione congiunta e un piano d’azione per garantire la sicurezza in quel Paese, indipendentemente da Hezbollah e da influenze nefaste”, ha continuato Rubio.

Gli attacchi israeliani contro Hezbollah nel sud del Libano, così come i limitati raid nella capitale libanese Beirut, hanno minacciato di far deragliare un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, dopo che i leader iraniani avevano dichiarato di voler interrompere i negoziati diplomatici.

“Avevamo indicazion che Israele potesse prendere in considerazione l’idea di condurre attacchi anti-Hezbollah all’interno di Beirut. E in quel momento abbiamo ricevuto una comunicazione dalle autorità libanesi che ci informavano che Hezbollah li aveva contattati dicendo che se Israele non avesse attaccato Beirut, avrebbero smesso di lanciare missili contro il territorio israeliano. Questo è il messaggio che abbiamo ricevuto. E questo è ciò che il presidente ha approfondito, dicendo: ‘Va bene, ho avuto questa informazione. Se non effettuerete questi attacchi a Beirut, smetteranno di lanciare missili contro di voi nel nord di Israele’. Sfortunatamente, entro un’ora o due da quella conversazione, Hezbollah ha lanciato due ondate di razzi contro Israele e il territorio israeliano”, ha affermato Rubio.