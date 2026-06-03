Rubio si augura che Israele e Libano raggiungano una soluzione nel conflitto con Hezbollah

AgenPress. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato di essere fiducioso che il secondo giorno di colloqui tra i governi libanese e israeliano porterà a un piano per proteggere il Libano dal gruppo terroristico Hezbollah, sostenuto dall’Iran.
“Spero che oggi riusciremo a produrre una dichiarazione congiunta e un piano d’azione per garantire la sicurezza in quel Paese, indipendentemente da Hezbollah e da influenze nefaste”, ha continuato Rubio.
Gli attacchi israeliani contro Hezbollah nel sud del Libano, così come i limitati raid nella capitale libanese Beirut, hanno minacciato di far deragliare un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, dopo che i leader iraniani avevano dichiarato di voler interrompere i negoziati diplomatici.
“Avevamo indicazion che Israele potesse prendere in considerazione l’idea di condurre attacchi anti-Hezbollah all’interno di Beirut. E in quel momento abbiamo ricevuto una comunicazione dalle autorità libanesi che ci informavano che Hezbollah li aveva contattati dicendo che se Israele non avesse attaccato Beirut, avrebbero smesso di lanciare missili contro il territorio israeliano. Questo è il messaggio che abbiamo ricevuto. E questo è ciò che il presidente ha approfondito, dicendo: ‘Va bene, ho avuto questa informazione. Se non effettuerete questi attacchi a Beirut, smetteranno di lanciare missili contro di voi nel nord di Israele’. Sfortunatamente, entro un’ora o due da quella conversazione, Hezbollah ha lanciato due ondate di razzi contro Israele e il territorio israeliano”, ha affermato Rubio.
“Uno dei motivi per cui siamo impegnati in questi colloqui tra Libano e Israele è la consapevolezza che Hezbollah non è solo un nemico di Israele. Hezbollah è un nemico del Libano. È un nemico del governo libanese. Hanno chiesto il rovesciamento del governo libanese. Quando il Libano ha espulso l’ambasciatore iraniano, questi si è rifiutato di andarsene. Ha detto: ‘Non me ne vado. Non potete espellermi. Hezbollah mi protegge’. Quindi Hezbollah non è solo una sfida per Israele. È una sfida per il Libano, per lo Stato libanese e per il popolo libanese. E speriamo di poter creare un modello in cui il governo libanese e Israele possano lavorare insieme per disarmare Hezbollah e permettere al popolo libanese di riappropriarsi del proprio Paese”, ha concluso Rubio.