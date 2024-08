Ucraina. A Kramatorsk missili russi su un albergo. Feriti due giornalisti Reuters, uno disperso. Morto uno inglese

AgenPress – L’Hotel Sapphire a due piani, dove alloggiava un equipaggio di sei persone della Reuters, è stato parzialmente distrutto da un attacco missilistico russo Iskander, e si ritiene che un giornalista sia intrappolato sotto le macerie.

Lo ha riferito il servizio ucraino di Radio Liberty , aggiungendo che gli sforzi per raggiungere il giornalista intrappolato ha dovuto essere interrotto più volte durante la notte a causa dei nuovi bombardamenti russi sulla città.

“Uno dei nostri colleghi è disperso, mentre altri due sono stati portati in ospedale per cure”, ha detto l’agenzia , aggiungendo che gli altri tre membri della squadra sono stati ritrovati. “Stiamo cercando urgentemente maggiori informazioni, collaborando con le autorità di Kramatorsk e sostenendo i nostri colleghi e le loro famiglie. Forniremo aggiornamenti quando avremo maggiori informazioni”, ha affermato Reuters in una nota.

Tre civili sono stati uccisi e altri sei feriti nel bombardamento russo della città di Kherson, nella regione ucraina di Kherson, ha annunciato domenica la polizia nazionale ucraina, aggiungendo che tra i feriti c’erano un bambino di un anno e due anziani.

