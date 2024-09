Messaggio del Presidente Mattarella a Papa Francesco in occasione del Viaggio Apostolico in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Leste e Singapore

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità Papa Francesco il seguente messaggio:

«Le sono sinceramente grato, Santità, del messaggio che ha avuto la premura di farmi pervenire all’atto della partenza per questo viaggio apostolico in Asia e Oceania.

Il pellegrinaggio in terre geograficamente lontane dalla Sede di Pietro ma vicine alla Sua sensibilità pastorale porterà alle popolazioni di Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Leste e Singapore un messaggio universale di speranza, di fraternità, di dialogo tra culture e religioni diverse, nella consapevolezza che la soluzione ai problemi dell’oggi richiede il concorso di tutti.

Con profonda stima e considerazione, Le giunga, Santo Padre, il mio più cordiale augurio di buon viaggio».