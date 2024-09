Previsioni Meteo del 3 Settembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 3 Settembre 2024.

AL NORD – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolati piovaschi sul Piemonte. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e appenninici, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi isolati piovaschi sui rilievi appenninici, velature in transito altrove. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti con residue piogge in Umbria.