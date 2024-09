Casa Circondariale di Bolzano. Ennesima e vile aggressione ad un poliziotto penitenziario

AgenPress. Nella mattinata odierna, presso la Casa Circondariale di Bolzano, un detenuto di origini irachene ha aggredito a calci e pugni un poliziotto penitenziario all’interno dell’ufficio di Sorveglianza generale ove era stato condotto per assumere delle informazioni su precedente episodio di offese perpetrate dall’iracheno nei confronti di altro poliziotto.

L'improvvisa furia del detenuto, scagliatosi contro i due colleghi presenti nell'ufficio, ha reso necessario l'intervento successivo dell'ambulanza che ha trasportato uno dei due colleghi presso il nosocomio cittadino.

A darne notizia è il Segretario Provinciale della Federazione Sindacati Autonomi CNPP Fortunato Angotti che, a tal proposito , evidenzia c ome questi episodi aggressivi aumentano in modo esponenziale anche in virtù dell’attuale situazione di sovraffollamento e esponendo altresì, il personale di Polizia P enitenziaria, a seri rischi per la propria incolumità psico-fisic a.