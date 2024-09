AgenPress. Venerdì 13 settembre 2024 alle ore 11:00 presso il Museo Ebraico di Roma si terrà la conferenza di presentazione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla sua venticinquesima edizione e che quest’anno avrà luogo domenica 15 settembre con il tema della “famiglia”.

Nel corso della conferenza sarà illustrato il programma ideato dall’Assessorato alla Cultura e dal Centro di Cultura della Comunità Ebraica di Roma, offrendo una panoramica affascinante degli elementi storici, cultuali, archeologici, filosofici e artistici che definiscono la ricca tradizione ebraica.

Interverranno il Rabbino Capo di Roma, Rav Riccardo Di Segni, il Presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun, la Vicepresidente e Assessore alla Cultura della CER Antonella Di Castro, l’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, e Massimo Bray, Direttore Generale Enciclopedia Treccani.

Al termine della conferenza, in anteprima per la stampa, verranno presentate le tre mostre realizzate per l’occasione: La famiglia Del Monte nei secoli. Arte, storia e memoria, con l’esposizione di preziosi argenti, tessili, fotografie e manoscritti; Legami. Ritratti familiari di artisti ebrei del Novecento, un percorso tra dipinti e sculture con l’intento di scorgere uno sguardo intimo e profondo sui legami familiari degli artisti in mostra.

Infine, la mostra fotografica Centoventi anni di matrimoni al Tempio Maggiore: famiglia e tradizione degli ebrei di Roma, allestita sulla cancellata del Tempio, lungo via Catalana.

Circa venti scatti, dagli anni Dieci del Novecento ai giorni nostri, racconteranno la storia della comunità capitolina attraverso le iconografiche foto di famiglia sugli scalini d’ingresso della Sinagoga, simbolo di continuità e legame familiare.