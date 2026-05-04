Scurria ( FDI): “Italia e accordi internazionali del 1947: storia e retroscena in un convegno domani al Senato”

AgenPress. “Domani 5 maggio su mia iniziativa, alle ore 15.00, avrà luogo presso la Sala Zuccari del Senato il convegno “ Trattati di pace: liberiamo l’Italia. Le guerre nascoste nei Trattati Internazionali. I diktat all’Italia nel 1947 a Parigi”

L’evento propone una rilettura dei trattati di pace del secondo dopoguerra, con un focus sul Trattato di Parigi del 1947 e sulle conseguenze che esso ebbe per il Paese. Un’occasione per esplorare retroscena, tensioni diplomatiche e “guerre invisibili” che hanno segnato il destino dell’Italia nel contesto internazionale.

Interverranno in sala: Piero Sansonetti, Direttore de L’Unità, Claudio Velardi, Direttore de Il Riformista, Loris Facchinetti, Scrittore, studioso di politica internazionale, On. Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura Camera dei Deputati, Alessandro Sansoni, esperto di geopolitica, Fausto Biloslavo, giornalista e inviato di guerra. Antonio Ferdinando De Simone, avvocato, Presidente UIF Roma Serena Tajè Forni, Vicepresidente e Direttore Generale Domus Europa Alessandro Fiore, avvocato, Scrittore Silvia Cappelli, Consigliere del COA Consiglio Ordine Avvocati – Roma, Roberto Giuliano, giornalista e scrittore. Modera il convegno Elisabetta Rampelli, Presidente Nazionale UIF Unione Italiana Forense”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.