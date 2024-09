Extraprofitti banche. Centrodestra contrario alla tassazione. Tajani: “è irreale”. La Russa: “non sono in programma”

AgenPress – “Siamo assolutamente contrari alla tassazione degli extra profitti, l’abbiamo detto fin dall’inizio, ma non abbiamo avuto nessuna segnalazione in questo senso. C’è il nostro no, la considero un periodo ipotetico della irrealtà”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, sull’eventualità di una tassazione degli extra profitti nella nuova manovra del Governo.

“C’è il nostro no”, ha detto il ministro Giorgetti non ne ha mai parlato: lo considero un periodo ipotetico dell’irrealtà”.

“Gli extraprofitti delle banche non sono in programma, ma è pur vero che le banche di profitti, non voglio dire immotivati ma grandi, ne hanno avuti. Non c’è bisogno di inalberarsi. Forse deve far piacere a qualche banca? Non credo, ma stiamo attenti anche noi”, ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa.