Calcio. Sardone (Lega), con Sala Milano perde credibilità

AgenPress. “La decisione dell’Uefa sulla finale di Champions purtroppo non sorprende. Ritardi inaccettabili, decisioni mancate, maggioranza litigiosa, incapacità di Sala di collaborare con le squadre, confronto inesistente in Consiglio comunale.

Sono tantissimi i motivi che stanno dietro la figuraccia stadio che da anni rappresenta un fallimento clamoroso per Milano che la città non merita. Sala si vanta di Milano modello internazionale e poi sta rischiando di far scappare due squadre che sono un orgoglio a livello mondiale.

È incomprensibile il dilettantismo della giunta e la mancanza di strategia e lungimiranza su questo tema. Passano gli anni e Sala è ancora ai “vedremo”. La revoca della finale del 2027 è un’altra occasione persa. Cosa dirà ora il Sindaco? Farà finta di nulla come al solito, scaricherà le responsabilità?”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega.