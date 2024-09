AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ospite del programma televisivo “The View”, su ABC ha dichiarato:

“Una guerra totale in Medio Oriente è possibile, ma ha sottolineato che esiste la possibilità di trovare una soluzione diplomatica per porre fine al conflitto di Israele con Hamas a Gaza e Hezbollah in Libano. “Penso che ci sia anche l’opportunità e siamo ancora in tempo per ottenere un accordo che potrebbe cambiare radicalmente l’intera regione”.