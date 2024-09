Europa League, partita vietata a circa 60 tifosi della Lazio

AgenPress. La polizia tedesca ha vietato ad alcuni tifosi della Lazio di assistere alla partita di domani (26 settembre) contro la Dynamo Kyiv di Europa League.

In un comunicato la Lazio ha dichiarato che diversi tifosi sono stati interdetti dallo stadio per la partita di giovedì, ma non è stato effettuato alcun arresto. Da parte sua, però, la polizia di Amburgo ha affermato il sequestro di numerosi coltelli e altri oggetti e circa 60 tifosi della squadra italiana hanno trascorso la notte in carcere. La partita di giovedì si giocherà ad Amburgo a causa dell’invasione russa in Ucraina.

DI SEGUITO IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA LAZIO

In relazione alle notizie circolate sugli organi di stampa, si segnala che questa notte è stata effettuata una operazione di controllo su un gruppo di soggetti presenti nel centro della città. Sono stati rinvenuti, durante la perquisizione, oggetti atti ad offendere. Il gruppo è stato oggetto di fermo di polizia e di divieto di accesso allo stadio. Non risultano arresti. Si invita la tifoseria laziale a seguire le informazioni già fornite dal Club per raggiungere in condizioni di sicurezza lo stadio di Amburgo.