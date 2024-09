IFO e Spallanzani alleati per la ricerca

AgenPress. Si è appena concluso in IFO, Regina Elena e San Gallicano il ricco appuntamento odierno LIBRI, CREATIVITA’ E GENIALITA’ per la settimana europea della scienza 2024. Livio De Angelis, Commissario Straordinario IFO e Cristina Matranga Commissaria straordinaria dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” hanno portato i loro saluti ricordando l’importante storia di sodalizio che hanno alle spalle gli unici due IRCCS pubblici del Lazio, ma soprattutto hanno espresso la volontà di rinnovare una nuova alleanza e un nuovo percorso congiunto perché l’eccellenza della ricerca sanitaria, sia sempre più accessibile e disponibile su tutto il territorio regionale anche attraverso appositi protocolli di collaborazione per l’assistenza e il benessere della persona.

“Oggi – ha detto Livio De Angelis – ho visto volti di persone eccezionali, impegnate in progetti ambiziosi, pazienti testimonial legati ai nostri Istituti e giovani ricercatori appassionati. Ricerca e assistenza hanno in IFO un unico e solo scopo quello di curare la Persona. Voglio ringraziare la dottoressa Cristina Matranga per averci onorato della sua visita, sono veramente lieto di celebrare insieme la scienza e la ricerca che cura.”

“Grazie al collega De Angelis, di questo invito. Sono approdata da poco nel mondo degli IRCCS – ha affermato Cristina Matranga – e ho subito compreso che ricerca e assistenza sono due realtà che devono parlare sempre di più e sempre meglio al cittadino. Oggi diamo un segnale di sistema. Nel Lazio IFO e Spallanzani sono gli unici due Istituti di Ricovero a Carattere Scientifico pubblici, abbiamo la responsabilità di costruire un “sistema rete” popolato da eccellenze, e costruire protocolli da condividere con le altre aziende territoriali. Best practice fruibili da tutti i cittadini della capitale e della provincia laziale attraverso protocolli e percorsi condivisi. Grazie della bellissima accoglienza!”

LIBRI, CREATIVITA’ E GENIALITA’ sono stati i protagonisti dell’incontro di oggi.

Premiati i ricercatori IFO inventori delle migliori idee per il trasferimento tecnologico.

Accoglienza e caldi applausi per i pazienti che hanno presentato libri speciali, di cui sono gli autori, con i clinici IFO, “angeli” sempre al loro fianco. 3 casi clinici diversi e complessi: Mirna ha raccontato nel suo libro “Merito del cuore” di un tumore che colpisce una giovane donna del sud che deve emigrare per avere una ricostruzione mammaria che le consenta di non vergognarsi davanti alla giovane figlia e da questa esperienza nasce una associazione che supporta tanti pazienti oncologici della Basilicata; Mirko ha parlato del suo caso raro e complesso di seminoma testicolare che lo porta ad avere particolari valori che solo un gruppo multidisciplinare di esperti riesce a interpretare e infine Oreste, il testimonial di eccellenza dei risultati della ricerca. In 8 libri racconta come non ha mai perso la speranza difronte alla diagnosi di un melanoma metastatico al quarto stadio inoperabile aderisce a un protocollo sperimentale che modifica completamente la prognosi.

Riconoscimenti anche per studenti di due scuole secondarie di primo grado della Capitale, Istituti comprensivi Domenico Purificato e Giuseppe Montezemolo, vincitori del contest su disegni per esprimere la loro idea di scienza.