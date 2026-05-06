Roma. Bagno di folla per “La natura che cambia” dei Cento Pittori Via Margutta

Cultura
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Grande successo di pubblico e di presenze istituzionali per la 125° edizione della storica manifestazione artistica dei 100 Pittori Via Margutta, che si è appena conclusa.

Complici le splendide giornate di sole, Via Margutta è stata letteralmente invasa da una folla di turisti, curiosi e addetti ai lavori, che hanno potuto ammirare le opere, posizionate sugli “storici cavalletti”, dedicate a “La Natura che cambia”, tema scelto dal Presidente dell’Associazione Antonio Servillo, particolarmente in linea con il contesto storico e sociale nel quale la società contemporanea vive quotidianamente.

Oggi la trasformazione della natura non è un’astrazione: è esperienza quotidiana, osservabile nei paesaggi che mutano, nelle stagioni che slittano, nella disponibilità dell’acqua, nei cicli del vivente, nelle fragilità e nelle rigenerazioni degli ecosistemi, fino ai nuovi equilibri tra natura e città. Parlare di “metamorfosi” significa quindi mettere a fuoco il presente, senza trasformare l’arte in un manifesto, ma riconoscendo che il cambiamento è la condizione stessa del naturale.

Particolarmente affollata e di pregio assoluto è stata l’inaugurazione, che ha visto la presenza di una madrina d’eccezione – per la prima volta ospite della manifestazione –  alla quale è stato affidato il “taglio del nastro” ufficiale,   l’attrice e personaggio televisivo Manuela Arcuri, particolarmente attenta alla tematica proposta e alle storie dei singoli artisti presenti, con i quali si è intrattenuta lungo tutto il percorso espositivo diffuso, tra foto e racconti.

Nutritissima la presenza delle istituzioni presentidall’Onorevole Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati all’Avv. Mario Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio Regionale del Lazio, dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli  al Presidente della Commissione VII Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, Yuri Trombetti, dall’Assessore alle Politiche Ambientali Stefano Marin del Municipio I al Consigliere dello stesso Municipio I, Stefano Tozzi 

Come ha dichiarato il Presidente della Commissione cultura della Camera Federico Mollicone“È una manifestazione che si conferma, anno dopo anno, un pilastro del patrimonio culturale di Roma e dell’Italia. Via Margutta ha ribadito il suo ruolo di simbolo della creatività nazionale, uno spazio dove la tradizione continua a confrontarsi con la contemporaneità.

Il tema affrontato ha permesso di osservare come l’arte ‘di strada’ sappia farsi interprete delle sfide del nostro tempo, mantenendo quel delicato equilibrio tra espressione popolare e riflessione colta sulla metamorfosi del mondo circostante. Resta fermo il nostro impegno nel sostenere realtà che, come questa, alimentano il dialogo tra la città e l’arte diffusa, preservando l’identità culturale dei nostri luoghi storici.” 

“La storica mostra “100 Pittori Via Margutta” è uno degli appuntamenti più attesi del panorama artistico nazionale. L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro tra artisti, cittadini e turisti, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale della Capitale e a mantenere viva una tradizione che unisce passato e futuro nel segno dell’arte”. È quanto ha dichiarato Mario Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio Regionale del Lazio a margine dell’inaugurazione della mostra.

“La 125ª edizione della Mostra dei 100 Pittori di via Margutta conferma un appuntamento storico della tradizione romana e il valore di un luogo simbolo dell’arte cittadina. In un tempo segnato dall’omologazione, la pittura resta uno spazio di libertà e relazione. Roma deve continuare a essere un laboratorio vivo di cultura e creatività. Compito delle istituzioni è quello di sostenere, tutelare e valorizzare gli artisti e gli artigiani”, ha affermato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Particolarmente lusingato della grande partecipazione di pubblico, della grande attenzione da parte delle istituzioni e dei media, si è detto anche il Presidente dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, Antonio Servillo, che ha voluto ribadire l’importanza artistica e culturale della manifestazione che, grazie anche ad un grande sinergia e collaborazione tra municipi ed istituzioni,  sarà nuovamente in piazze storiche delle Capitale, a fine maggio a Piazza Sempione ed entro il 2026 a Piazza Testaccio, per bissare il successo ottenuto nel 2025.

Al momento inaugurale e al simbolico taglio del nastro ha altresì partecipato il celebre critico d’arte, consulente dell’Enciclopedia d’Arte Italiana Prof. Alberto Moioli, nonché la gallerista e mecenate Tiziana Todi, della storica Galleria Vittoria di Via Margutta, mentre sono stati insigniti della carica di Soci Onorari gli artisti Igina Bianchi, Antonietta Bozzella e Sergio Cantarelli.

Per tutti i presenti degustazione con i vini dell’Azienda Agricola Le 3 montagne accompagnata dagli sfizi dolci e salati de Il pane di San Saba.

L’esposizione diffusa è stata patrocinata dal Parlamento Europeo, dalla ICAS Intergruppo parlamentare Cultura Arte e Sport  e dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -