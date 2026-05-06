Roma. Bagno di folla per “La natura che cambia” dei Cento Pittori Via Margutta

AgenPress. Grande successo di pubblico e di presenze istituzionali per la 125° edizione della storica manifestazione artistica dei 100 Pittori Via Margutta, che si è appena conclusa.

Complici le splendide giornate di sole, Via Margutta è stata letteralmente invasa da una folla di turisti, curiosi e addetti ai lavori, che hanno potuto ammirare le opere, posizionate sugli “storici cavalletti”, dedicate a “La Natura che cambia”, tema scelto dal Presidente dell’Associazione Antonio Servillo, particolarmente in linea con il contesto storico e sociale nel quale la società contemporanea vive quotidianamente.

Oggi la trasformazione della natura non è un’astrazione: è esperienza quotidiana, osservabile nei paesaggi che mutano, nelle stagioni che slittano, nella disponibilità dell’acqua, nei cicli del vivente, nelle fragilità e nelle rigenerazioni degli ecosistemi, fino ai nuovi equilibri tra natura e città. Parlare di “metamorfosi” significa quindi mettere a fuoco il presente, senza trasformare l’arte in un manifesto, ma riconoscendo che il cambiamento è la condizione stessa del naturale.

Particolarmente affollata e di pregio assoluto è stata l’inaugurazione, che ha visto la presenza di una madrina d’eccezione – per la prima volta ospite della manifestazione – alla quale è stato affidato il “taglio del nastro” ufficiale, l’attrice e personaggio televisivo Manuela Arcuri, particolarmente attenta alla tematica proposta e alle storie dei singoli artisti presenti, con i quali si è intrattenuta lungo tutto il percorso espositivo diffuso, tra foto e racconti.

Nutritissima la presenza delle istituzioni presenti: dall’Onorevole Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati all’Avv. Mario Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio Regionale del Lazio, dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli al Presidente della Commissione VII Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, Yuri Trombetti, dall’Assessore alle Politiche Ambientali Stefano Marin del Municipio I al Consigliere dello stesso Municipio I, Stefano Tozzi.

Come ha dichiarato il Presidente della Commissione cultura della Camera Federico Mollicone: “È una manifestazione che si conferma, anno dopo anno, un pilastro del patrimonio culturale di Roma e dell’Italia. Via Margutta ha ribadito il suo ruolo di simbolo della creatività nazionale, uno spazio dove la tradizione continua a confrontarsi con la contemporaneità.

Il tema affrontato ha permesso di osservare come l’arte ‘di strada’ sappia farsi interprete delle sfide del nostro tempo, mantenendo quel delicato equilibrio tra espressione popolare e riflessione colta sulla metamorfosi del mondo circostante. Resta fermo il nostro impegno nel sostenere realtà che, come questa, alimentano il dialogo tra la città e l’arte diffusa, preservando l’identità culturale dei nostri luoghi storici.”

“La storica mostra “100 Pittori Via Margutta” è uno degli appuntamenti più attesi del panorama artistico nazionale. L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro tra artisti, cittadini e turisti, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale della Capitale e a mantenere viva una tradizione che unisce passato e futuro nel segno dell’arte”. È quanto ha dichiarato Mario Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio Regionale del Lazio a margine dell’inaugurazione della mostra.

“La 125ª edizione della Mostra dei 100 Pittori di via Margutta conferma un appuntamento storico della tradizione romana e il valore di un luogo simbolo dell’arte cittadina. In un tempo segnato dall’omologazione, la pittura resta uno spazio di libertà e relazione. Roma deve continuare a essere un laboratorio vivo di cultura e creatività. Compito delle istituzioni è quello di sostenere, tutelare e valorizzare gli artisti e gli artigiani”, ha affermato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Particolarmente lusingato della grande partecipazione di pubblico, della grande attenzione da parte delle istituzioni e dei media, si è detto anche il Presidente dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, Antonio Servillo, che ha voluto ribadire l’importanza artistica e culturale della manifestazione che, grazie anche ad un grande sinergia e collaborazione tra municipi ed istituzioni, sarà nuovamente in piazze storiche delle Capitale, a fine maggio a Piazza Sempione ed entro il 2026 a Piazza Testaccio, per bissare il successo ottenuto nel 2025.

Al momento inaugurale e al simbolico taglio del nastro ha altresì partecipato il celebre critico d’arte, consulente dell’Enciclopedia d’Arte Italiana Prof. Alberto Moioli, nonché la gallerista e mecenate Tiziana Todi, della storica Galleria Vittoria di Via Margutta, mentre sono stati insigniti della carica di Soci Onorari gli artisti Igina Bianchi, Antonietta Bozzella e Sergio Cantarelli.

Per tutti i presenti degustazione con i vini dell’Azienda Agricola Le 3 montagne accompagnata dagli sfizi dolci e salati de Il pane di San Saba.

L’esposizione diffusa è stata patrocinata dal Parlamento Europeo, dalla ICAS Intergruppo parlamentare Cultura Arte e Sport e dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale.