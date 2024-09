Casa, lavoro, vita adulta: gestire il denaro è uno strumento di libertà

Arriva il 30 Settembre a Pescara “Conversazioni sul denaro”, il talk all’ interno del programma di educazione finanziaria realizzato dalla Banking Academy, ESG Italy di UniCredit in collaborazione con Equonomics, per approfondire il rapporto che esiste tra competenze finanziarie ed empowerment femminile

AgenPress. Troppo spesso, mancano le competenze finanziarie strategiche quando si costruiscono le basi di una futura vita autonoma fuori dal nucleo familiare d’origine: la gestione dei primi guadagni, la condivisione delle spese e le scelte finanziarie nella vita di coppia, i primi investimenti e la previdenza integrativa sono solo alcune delle azioni che incidono in queste fasi della vita e nel futuro delle persone.

Le donne ancora oggi pagano un prezzo altissimo per il fatto di essere fortemente impegnate nelle attività di cura della casa e dei familiari, sino a cadere a volte nella violenza economica senza neanche accorgersene. Saper gestire il denaro nei primi tempi di ingresso nel mondo del lavoro è anche determinante per avviare un’impresa o un progetto professionale autonomo, per negoziare la propria retribuzione se si è lavoratrice dipendente e, in generale, per definire il proprio compenso economico o per progettare la propria carriera, scelte e azioni fondamentali per porre le basi di una serenità futura.

Azzurra Rinaldi, CFO di Equonomics, società volta al riequilibrio di genere, sottolinea che: “Secondo OCSE, in Italia, il 22% delle donne si trova attualmente in una condizione di dipendenza economica che le sovraespone rispetto a situazioni di fragilità e di violenza. Partire dalla consapevolezza è la base indispensabile per ogni azione futura. Le iniziative di Conversazioni sul Denaro vanno esattamente in questa direzione”.

Il programma di UniCredit, che con le precedenti edizioni ha visto 300.000 persone formate e una crescita delle conoscenze del 75% sulle tematiche proposte e che quest’anno ha già toccato Milano e Verona, coinvolge in talk mirati opinion leader, esperte, imprenditrici, filosofe, scrittrici, professioniste, avvocate ed economiste per approfondire l’impatto dei bias culturali e di genere sulla gestione del denaro, per cambiare radicalmente la relazione con questo strumento e creare una nuova cultura finanziaria che incida sulle scelte nelle varie fasi della vita.

Conversazioni sul denaro, con la collaborazione di Equonomics e per questa tappa, anche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, arriva a Pescara il 30 settembre con il talk-evento “Primi passi nella vita adulta: il denaro come strumento di libertà” in cui interverranno la jewel designer Giovanna Marrazzo, Ivana Neffat Coordinatrice Programma Banking Academy ESG Italy di UniCredit, Lucia Pellino HR Director Marketing R&D and Central Staff / D&I and Welfare & Wellbeing Director di Lavazza, Domenico Pizzi di Area Manager Retail Abruzzo e Molise di UniCredit, Azzurra Rinaldi direttrice della School of Gender Economics presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Co-Founder e CFO Equonomics e Renata Sulli, avvocata esperta matrimonialista. Al live talk parteciperanno anche Stefania Migliori, direttrice del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Augusta Consorti, decana del Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Francesco De Luca ordinario di Economia Aziendale e docente di International Accounting Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Dino Renna Head of Retail Business Centro di UniCredit.