Italia e Albania siglano protocollo di cooperazione in cybersecurity

AgenPress. Oggi a Tirana è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale italiana (ACN) Bruno Frattasi, e il Direttore generale della National Cyber Security Authority (NCSA) albanese, Igli Tafa. Un passaggio importante nel processo di cooperazione bilaterale tra l’Italia e l’Albania in materia di cybersicurezza.

L’accordo prevede la collaborazione nei seguenti settori:

il potenziamento delle capacità cyber;

lo scambio di informazioni;

l’adozione di buone pratiche;

la condivisione di esperienze e procedure nel campo della sicurezza informatica;

l’assistenza reciproca nella prevenzione e gestione di incidenti informatici;

lo sviluppo di progetti strategici congiunti.

La firma è stata anche l’occasione per discutere di temi cruciali come l’introduzione alle principali aree di attività di ACN e NCSA, lo stato della minaccia cyber a livello internazionale, e le prospettive di cooperazione futura.

Per l’occasione, Bruno Frattasi il Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ACN, ha dichiarato:

“Sono molto soddisfatto dell’accordo sottoscritto con la National Cyber Security Authority (NCSA) albanese poiché rafforza la cooperazione bilaterale tra i nostri Paesi in un settore cruciale come la cybersicurezza. In un contesto di minacce informatiche sempre più sofisticate e pervasive, infatti, è essenziale che l’Italia e l’Albania uniscano le loro forze per migliorare la sicurezza e la resilienza delle nostre infrastrutture critiche. Non solo si rafforzerà la capacità di risposta ai cyber attacchi, ma si contribuirà anche alla stabilità e alla sicurezza dell’area adriatica, una regione di importanza strategica per entrambe le nazioni. Con l’Italia come primo partner commerciale dell’Albania, è fondamentale che anche la dimensione della sicurezza informatica si allinei agli alti livelli di cooperazione tra i due Paesi. Per quanto riguarda l’Italia, ribadiamo che siamo particolarmente concentrati nell’attuazione della strategia nazionale che tra i suoi obiettivi contempla anche il rafforzamento della cooperazione sia bilaterale che multilaterale”.