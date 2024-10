IDF: Hezbollah era pronto ad invadere in massa Israele dopo il 7 ottobre. Hagari: abbiamo fatto irruzione in 1000 siti

AgenPress – Le Forze di difesa israeliane hanno rivelato oggi che, anche prima di aver lanciato ufficialmente le operazioni di terra nel Libano meridionale all’inizio della giornata, le sue truppe avevano condotto decine di raid segreti transfrontalieri durante l’attuale guerra, distruggendo numerose postazioni, tunnel e siti di Hezbollah.

L’esercito ha anche rivelato che giorni dopo l’assalto di massa di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele, migliaia di terroristi si erano posizionati vicino al confine con il Libano in un piano per assaltare la Galilea e scatenare una carneficina simile lì.

L’IDF ha informato i giornalisti sulle nuove informazioni prima che il portavoce dell’IDF, il contrammiraglio Daniel Hagari, tenesse un briefing in ebraico e in inglese, presentando immagini e mappe del piano di invasione di massa sventato e spiegando in dettaglio le successive missioni segrete dei commando nel Libano meridionale, che hanno aiutato la campagna militare per smantellare la minaccia immediata e allontanare Hezbollah dal confine.

L’esercito ha affermato che da allora le forze speciali hanno effettuato più di 70 piccole incursioni, distruggendo numerose postazioni di Hezbollah, tunnel e migliaia di armi che sarebbero state potenzialmente utilizzate nel piano di invasione del gruppo terroristico.

Secondo l’IDF, le truppe nei raid degli ultimi mesi hanno raggiunto silenziosamente circa 1.000 siti di Hezbollah nel Libano meridionale, alcuni dei quali a diversi chilometri dalla recinzione di confine, compresi tunnel e bunker dove il gruppo terroristico aveva immagazzinato armi. L’IDF ha affermato che i siti si trovavano sia all’interno di villaggi libanesi che in aree boschive.

I raid sono stati effettuati fin dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas, dopo che l’IDF ha dichiarato di essere riuscita a respingere la forza d’élite Radwan di Hezbollah dall’area di confine, consentendo ai commando israeliani di entrare in Libano quasi senza essere scoperti. Non ci sono stati scontri diretti con gli operativi di Hezbollah durante nessuno dei raid.

Secondo le valutazioni dell’IDF, circa 2.400 terroristi di Radwan e altri 500 terroristi della Jihad islamica palestinese, addestrati da Radwan, erano in attesa nei villaggi del Libano meridionale per attaccare Israele nei giorni successivi all’invasione di massa da Gaza del 7 ottobre 2023 da parte del gruppo terroristico palestinese Hamas, durante la quale circa 1.200 persone furono assassinate in Israele e 251 furono rapite nella Striscia, tra atrocità ampiamente documentate e attacchi sistematici ai civili.

Nel suo briefing, Hagari ha mostrato una mappa che mostra il presunto “piano di Hezbollah per occupare la Galilea”.

Il Comando Settentrionale dell’IDF si aspettava un’invasione dal Libano in quel momento e rafforzò le sue difese. Nelle settimane successive, effettuò numerosi attacchi contro gli operativi e i siti di Hezbollah lungo il confine, costringendo le migliaia di terroristi di Radwan a ritirarsi di diversi chilometri.

I raid successivi condotti dai commando dell’IDF, compresi i genieri da combattimento, a volte duravano da tre a quattro giorni, secondo l’esercito. In tutto, erano state effettuate 200 notti di operazioni.

Hagari ha affermato che decine di tunnel destinati ad essere utilizzati durante il piano di invasione sono stati distrutti, sebbene abbia fatto notare che nessuno di essi ha oltrepassato il confine con il territorio israeliano.

“I nostri soldati sono entrati nelle infrastrutture sotterranee di Hezbollah, hanno scoperto i nascondigli di armi di Hezbollah e hanno sequestrato e distrutto le armi, comprese quelle avanzate di fabbricazione iraniana”, ha detto Hagari, aggiungendo che “c’è ancora molto lavoro da fare”.

Il portavoce dell’IDF ha affermato che “Hezbollah ha costruito, preparato e equipaggiato questa infrastruttura per molti anni in preparazione del giorno in cui avrebbe portato a termine un’invasione nel nord di Israele”, un piano simile al massacro del 7 ottobre.

L’esercito ha mostrato ai giornalisti decine di armi recuperate dai commando nei tunnel e nei bunker di Hezbollah, tra cui fucili d’assalto, mitragliatrici, lanciarazzi, missili anticarro, ordigni esplosivi, mine, mortai e attrezzature come walkie-talkie, alcuni dei quali erano dello stesso modello dei dispositivi del gruppo terroristico fatti esplodere il mese scorso in un’operazione ampiamente attribuita a Israele, sebbene gli ordigni mostrati dalle IDF non fossero esplosi allora.