Previsioni Meteo del 3 Ottobre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 3 Ottobre 2024.

AL NORD – Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, più intense sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo, con piogge più abbondanti tra Emilia Romagna e Veneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con acquazzoni e temporali tra Romagna e Triveneto; neve sulle Alpi orientali in alta montagna.

AL CENTRO – Al mattino acquazzoni e temporali tra Toscana e Umbria, piogge sparse altrove. Al pomeriggio precipitazioni abbondanti a carattere temporalesco ovunque, salvo sul medio versante Adriatico. In serata ancora piogge tra Lazio, Abruzzo e Marche, graduale miglioramento altrove. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino forte maltempo sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove; al pomeriggio nuvolosità in aumento ovunque con piogge tra Campania e Sardegna. In serata peggiora sulle regioni peninsulari con precipitazioni sparse, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna.

Temperature minime in rialzo al centro-sud, ed in calo al nord; massime in calo al centro-nord, ed in aumento al meridione.