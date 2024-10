G7. Riunione Ministeriale sulla Parità di Genere e l’Empowerment Femminile

AgenPress – La Presidenza italiana del G7 ha posto le pari opportunità e la tutela e la promozione dei diritti delle donne al centro della sua agenda politica. Facendo tesoro dei precedenti risultati del G7, la Presidenza ha organizzato la Riunione dei Ministri sulla parità di genere e l’empowerment femminile.

La Riunione ministeriale rappresenterà un’opportunità fondamentale per far avanzare il dialogo e riaffermare la leadership del G7 nella definizione di soluzioni concrete per l’avanzamento delle pari opportunità e la protezione dei diritti di tutte le donne e le ragazze, compresi i gruppi più vulnerabili, nonché i diritti delle persone LGBTQIA+. Nonostante i significativi progressi compiuti negli ultimi decenni, le donne e le ragazze di tutto il mondo affrontano ancora discriminazioni sistemiche, disuguaglianze di opportunità e una violenza diffusa.

È necessario elaborare e concordare strategie efficaci tra i G7 per promuovere l’empowerment delle donne, la loro piena partecipazione a tutti i settori del lavoro, dell’impresa e della vita pubblica, per una società più inclusiva e solidale. Inoltre il calo delle nascite che affligge tutti i paesi del G7, minacciando la stessa stabilità sociale e le prospettive di sviluppo a lungo termine, indica come sia urgente e necessario lavorare per un bilanciamento tra vita e lavoro che non penalizzi le scelte genitoriali, dando forma a un futuro in cui la realizzazione personale, familiare e professionale possano coesistere.

In questo contesto, la Presidenza ha dato priorità alle discussioni ministeriali in due ambiti:

porre fine alla violenza di genere sulle donne e rafforzare il sostegno alle vittime;

empowerment femminile, empowerment delle Nazioni: un impegno collettivo per promuovere la parità di genere.

Infine, la Presidenza italiana del G7 è impegnata a promuovere le pari opportunità attraverso iniziative di sensibilizzazione e continuerà a promuovere partenariati con i Paesi africani sull’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne.