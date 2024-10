Israele. Idf: non permetteremo che Hezbollah torni nel Sud del Libano. Combatteremo su tutti i fronti

AgenPress – Israele non permetterà a Hezbollah di tornare a installarsi nel Sud del Libano. Lo ha affermato il capo di stato maggiore dell’Idf Herzi Halevi, aggiungendo che le truppe israeliane stanno “eliminando sempre più terroristi, e ogni incontro del genere finisce con noi in vantaggio”.

“Non permetteremo a Hezbollah di posizionarsi in questi luoghi in futuro. I duri colpi a Hezbollah in tutte le aree, a Beirut, nella valle della Beqaa, nel Libano meridionale, continueranno”.

“Continueremo a combattere su tutti i fronti, per garantire maggiore sicurezza allo Stato di Israele”.

“Oggi ho incontrato i comandanti e le truppe della 98ma e della 36ma divisione, che stanno combattendo in Libano, per un obiettivo molto importante: creare sicurezza nel nord del Paese e riportare i residenti nelle loro case dopo più di un anno di evacuazione”, ha detto ancora il capo dell’esercito. “Per far tornare i residenti, dobbiamo distruggere l’infrastruttura terroristica che Hezbollah ha costruito vicino al confine per fare irruzione nelle nostre città il giorno in cui verrà dato l’ordine e uccidere i civili israeliani. Siamo molto determinati a distruggere queste infrastrutture e uccidere chiunque si trovi lì”.