Al via la XII edizione di “Via Le Mani” la regata solidale contro la violenza sulle donne

AgenPress. Via le mani” quel gesto utilizzato nel canottaggio per allontanare i remi dal corpo, diventa ormai da 12 edizioni, un gesto simbolico contro la violenza sulle donne. La regata solidale organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio insieme al Circolo Canottieri Roma che anche quest’anno ospiterà la gara, e a Hands off Women e al Comitato Regionale FIC Lazio, avrà luogo domenica 13 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Tra le bellissime attività del Tevere Day, manifestazione romana che omaggia per tutta la settimana dall’8 al 13 ottobre, il biondo Tevere con attività sociali, culturali e sportive, la regata open femminile, maschile e mista, vedrà la partecipazione di 280 partecipanti e di ben 10 circoli remieri, tra cui il Circolo Canottieri Roma, Canottieri Aniene, Canottieri Lazio, Ondina Generali, Deportivo Baja; Canottieri Tirrenia Todaro, Canottieri Tevere Remo, Canottieri Tre ponti, Canottieri Effe, Circolo Tiber Rowing.

Novità di quest’anno è la gara in contemporanea a Roma e Mantova: alla consolidata edizione di Roma, organizzata dal Circolo Canottieri Roma, fortemente voluta dal Presidente Paolo Vitale, e dal Comitato Regionale FIC Lazio, dal Presidente Massimo Iaccarini, si affianca anche l’edizione che, nello stesso giorno, il 13 ottobre, si svolgerà a Mantova con l’organizzazione del Canottieri Mincio, del Presidente Massimo Guaita, e dal Comitato Regionale FIC Lombardia presieduto da Leonardo Binda. Entrambe le organizzazioni sono coordinate dalla Federazione Italiana Canottaggio e dall’Associazione Hands off Women, presieduta da Isabella Rauti, che è stata l’ispiratrice dell’iniziativa che ha preso il via nel 2012 con la Presidenza Giuseppe Abbagnale.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare la regata Via Le Mani giunta ormai alla sua 12° edizione. E’ una manifestazione a cui siamo molto legati e per la quale mettiamo in “acqua” tutte le nostre forze, al fine di raccogliere maggiori fondi possibili da destinare all’Associazione Nazionale Telefono Rosa. L’obiettivo della regata è quello di sensibilizzare il pubblico su un tema molto importante e attuale come la violenza di genere. Dinanzi a questo fenomeno inaccettabile, occorre, essere uniti e lottare, affinché si verifichino sempre meno episodi di violenza sulle donne”, così commenta Lorenzo Guido, Consigliere al Canottaggio del CCR a pochi giorni dalla gara solidale.

Alla manifestazione prenderanno parte anche la squadra nazionale femminile e volti noti del mondo della televisione tra cui: Mascarenhas Bruno, Venier Simone, Altobelli Valeria, Calegari Simona, Cannata Loredana, Masala Daniele, Somma Sebastiano, Ciufoli Roberto.

Per la Squadra Nazionale Femminile saranno presenti le seguenti atlete: Angelica Merlini, Eleonora Nichifor, Susanna Pedrola, Anna Rossi, Irene Gattiglia, Giorgia Sciattella, Matilde Paoletti, Ilaria Colombo.

Per il mondo della televisione parteciperanno: Livia Bonifazi, Monia Manzo, Janet De Nardis, Emanuela Gentilini, Anna Grossi.

I fondi che saranno raccolti durante la manifestazione sportiva saranno interamente devoluti all’associazione Telefono Rosa Onlus che da anni si batte per far valere i diritti dei più deboli.