Bernardo Mattarella a Roma Tre. Intitolata al padre Piersanti l’Aula 1 della Scuola di Economia e Studi Aziendali

AgenPress. Verrà intitolata a Piersanti Mattarella l’Aula 1 della Scuola di Economia e Studi Aziendali dell’Università Roma Tre. La cerimonia è in programma domani, 15 ottobre, alle ore 11, alla presenza del figlio, l’Avvocato Bernardo Mattarella, e delle massime autorità accademiche, a partire dal Rettore di Roma Tre, Massimiliano Fiorucci e del Direttore generale dell’Ateneo, Alberto Attanasio.

Con l’evento di domani si conclude l’iniziativa “Roma Tre contro le mafie”, con cui sono state intitolate 12 aule dell’Università ad altrettante vittime della mafia, per educare tutti, a partire dai giovani, alla legalità.

“Roma Tre contro le mafie” è un progetto che riflette i valori fondanti su cui l’Ateneo promuove le proprie attività: la lotta contro ogni forma di criminalità, l’impegno per la giustizia sociale e per la promozione dentro e fuori l’Università delle competenze di cittadinanza, nella consapevolezza che il valore della legalità è fondamentale per la vita democratica.

In questo contesto, l’Università Roma Tre ha deciso di intitolare 12 aule dell’Ateneo ad altrettante vittime delle mafie: un gesto, questo, che non è soltanto un omaggio, ma un impegno tangibile per ricordare e onorare coloro che hanno perso la vita a causa di un crimine vile e spietato.

L’iniziativa si è dipanata lungo quasi tutto l’anno, a partire dal 18 marzo scorso, pochi giorni prima della “XXIX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, l’iniziativa organizzata a Roma il 21 marzo 2024 da Libera.

“Roma Tre contro le mafie” è un progetto che va oltre i confini dell’Università e della propria comunità accademica: è un invito rivolto a tutte e tutti, affinché ci si possa unire nella lotta contro le mafie e nella costruzione di un futuro migliore. Insieme possiamo fare davvero la differenza e Roma Tre intende dare il proprio contributo iniziando dalle proprie aule.