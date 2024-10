Arriva in sala “Come ogni mattina” con Vanessa Gravina e Leandro Amato, scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi

La delicatezza dei sentimenti associata al segreto di impastare il pane con amore. Una storia fatta di cuore, empatia e complicità

AgenPress. “Senza pane e senza vino l’amore non è nulla”, recita così un un antico proverbio che sottolinea proprio quel connubio perfetto tra cibo e sentimenti. In questo ambito si muove il mediometraggio “Come ogni mattina”, con Vanessa Gravina e Leandro Amato scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi, che si prepara ad arrivare nelle sale italiane con una anteprima a Roma il 16 ottobre 2024 al Cinema Azzurro Scipioni.

La pellicola è un gioiello di quel cinema indipendente che ancora una volta conferma la ricchezza dei suoi contenuti e la qualità, unita alla possibilità di privilegiare temi e libertà d’espressione con applauditissime opere d’autore.

Claudio Rossi Massimi propone una storia tenera e profonda ambientata in un forno, nel quale il profumo del pane appena sfornato si mescola a sentimenti sospesi e non espressi, che però uniscono profondamente le due anime dei protagonisti che vorrebbero andare oltre ogni ostacolo ma per svariati motivi restano come “intrappolati” nello scorrere della vita che, solo per loro, si ferma ogni mattina alle 5.

La pellicola, che ha già vinto il “Lumina Flicks International Short Film Festival” come miglior film ed ha ricevuto una menzione speciale al “Athens International Art Film Festival”, indugia tra amore, pazienza, complicità e serenità in un tempo sospeso che si nutre di parole e sguardi. Il mediometraggio è prodotto da Lucia Macale per IMAGO Film. Ingresso ad inviti contattando Il Cinema Azzurro Scipioni.