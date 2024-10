Franco Mencarelli Presidente OIBP a Italian Innovability Forum By Remind

AgenPress. Si è svolto a Roma presso Palazzo Wedekind l’Italian Innovability Forum organizzato da Remind insieme al Parlamento Europeo Ufficio Italia.

Si è svolto a Roma presso Palazzo Wedekind l’Italian Innovability Forum organizzato da Remind in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio Italia e Enea.

Tra gli autorevoli relatori del mondo dell’economia e delle istituzioni che hanno preso parte alla discussione insieme a Paolo Crisafi presidente di Remind anche Renato Loiero Consigliere del Presidente del Consiglio Meloni, Paolo Grasso Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio Salvini, Marco Rago Consigliere del Vicepresidente Tajani, Luigi Fiorentino Capo Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio, Alessandra Gallone Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca, Serafino Sorrenti Chief Information Security Officer della Presidenza del Consiglio, Salvatore Carroppolo Direttore Affari Generali Dipartimento Pnrr del Mase e Alberto Petrucci Direttore Dipartimento Economia e Finanze della Luiss.

Nel corso dell’Innovability Forum by Remind è stato, annunciato dal Sottosegretario all’Economia e alle Finanze Lucia Albano l’avvio dei lavori della cabina di regia per la valorizzazione del mattone di Stato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’importanza del ruolo della cabina di regia è stata ribadita dallo stesso Ministro Giancarlo Giorgetti nel corso della conferenza stampa sulla legge di bilancio.

Un Focus sul Walfare Sostenibile ha visto protagonista il Viceministro al Lavoro e alle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci.

La giornata dedicata all’innovazione e alla sostenibilità ha visto il commento del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin che si è soffermato sulla fondamentale necessità di collaborazione tra Pubblico e Privato e sull’adozione di buone pratiche anche comportamentali come promosse da Remind.

Tra i protagonisti di Italian Innovability Forum by Remind Franco Mencarelli Presidente Osservatorio Internazionale Buone Pratiche che ha così dichiarato: “Sostenibilità e innovazione. Due momenti dell’azione umana da sempre legati nelle società. Un legame ormai sempre più chiaro davanti all’evidenziarsi dei limiti che ci pone l’ambiente e la stessa struttura delle nostre società, tutte le volte che si pongano finalità di benessere e giustizia nella trasparenza degli obiettivi e modalità dello sviluppo. Ma è quanto accade anche oggi anche nelle nazioni più sviluppate e contrassegnate da forti connotazioni democratiche? La stessa scienza economica così frequentemente presa come guida per arrivare al raggiungimento della sua finalità essenziale: l’organizzazione dei mezzi scarsi al fine di una soddisfacente utilizzazione di questi in funzione del risultato da conseguire, subisce non poche volte distorsioni; è quanto lucidamente metteva in evidenza qualche anno fa in un suo ultimo libro “La neolingua dell’economia “ l’economista Fitoussi. A suo dire infatti si usano spesso evidenti forzature o omissioni nel linguaggio economico per dare parvenza di scientificità a interventi che rispondono invece a finalità di portata negativa o di cui non si vuole dare contezza. È probabilmente anche la situazione in cui rischiamo di cadere in Europa. Ciò in quanto pur davanti alle grandi sfide che l’innovazione ci pone oggi per fronteggiare i ritmi dello sviluppo vediamo poi i freni che si determinano a livello di sostenibilità: ora per la mancanza di adeguati finanziamenti, ora per insuperabili limiti ambientali, ora per scarsa preveggenza, ora per difficoltà nascenti dalla società, ora per incoerenza tra i diversi obiettivi (quando non ancora per la loro contrapposizione). Qui si individua l’importanza del Rapporto Draghi il quale in sostanza ha sottolineato come solo dalla sostenibilità può emergere la vera innovazione: in pratica per l’Europa il mantenimento della sua attuale posizione si lega al mantenimento di condizioni adeguate dell’ambiente, della società e della “guidance (Esg) in fondo gli stessi profili su cui si basa l’azione di una attività imprenditoriale.”