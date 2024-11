Corea del Sud. Putin aiuterà Kim Jong Un in una eventuale guerra contro Seul. Pagherà 200 mln di dollari per le truppe nordcoreane

AgenPress – L’intelligence sudcoreana ritiene che la Russia potrebbe combattere al fianco di Pyongyang in caso di guerra contro Seul. Lo ha riferito domenica il quotidiano sudcoreano Korea Herald, citando un parlamentare informato sulla questione.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato la scorsa settimana che 10.000 soldati nordcoreani si stanno addestrando in Russia e potrebbero essere schierati per combattere l’Ucraina entro “ settimane ” .

“La Corea del Nord è nota per aver combattuto per la Russia. Se mai ci sarà una guerra nella penisola coreana, la Corea del Nord può ora aspettarsi che la Russia venga ad aiutare”, ha affermato il rappresentante Wi Sung-lac. Ambasciatore della Corea del Sud in Russia tra il 2011 e il 2015, ha affermato che la Corea del Nord sta ricevendo aiuto per far fronte alle sue carenze finanziarie, alimentari e di tecnologia spaziale in cambio dei suoi aiuti militari a Mosca.

La Russia pagherà alla Corea del Nord oltre 200 milioni di dollari all’anno per i 10.000 soldati e invierà fino a 700.000 tonnellate di riso, ha affermato Wi, citando il briefing del National Intelligence Service (NIS) ai legislatori sudcoreani della scorsa settimana.