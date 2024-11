Iran. Studentessa si spoglia davanti l’università. Arrestata. Amnesty chiede un’indagine “indipendente e imparziale”

AgenPress – Una studentessa in un’università iraniana si è spogliata fino alla biancheria intima in un apparente atto di protesta dopo che le forze di sicurezza dell’università l’avrebbero fermata violentemente perché non indossava il velo.

Il video dell’incidente di sabato mostra una donna svestita seduta su una scalinata in un’area esterna di una succursale dell’Università Islamica Azad di Teheran. In seguito mostra la donna camminare sul marciapiede e attraversare la strada prima di essere circondata dalle forze di sicurezza e apparentemente spinta in un’auto.

Non indossare l’hijab è un reato punibile in base alla legge iraniana basata sulla Sharia. La legge è supervisionata da una task force nota come polizia morale, che pattuglia le città. Nelle università, gli studenti sono monitorati per l’obbligo dell’hijab dalle forze di sicurezza con sede all’interno dei college.

La donna è stata inizialmente portata in una stazione di polizia e poi trasferita in un centro psichiatrico, secondo il canale Telegram del quotidiano iraniano Farhikhtegan . Un portavoce dell’università ha affermato che il “vero movente” dell’atto è ancora sotto inchiesta.

La Repubblica islamica dell’Iran ha una lunga tradizione di trasferimento dei manifestanti in centri psichiatrici, sostenendo che i loro atti di resistenza sono dovuti alla loro instabile salute mentale.

Il video della donna, che non è stata identificata ufficialmente, è circolato ampiamente sui social media da domenica, con persone che chiedevano risposte su cosa le fosse successo. Molte persone e attivisti la stanno elogiando per il suo “coraggio” e la sua “resistenza”, condividendo il video con l’hashtag “Donna, vita, libertà”, uno slogan per i diritti delle donne in Iran.

Contestando la decisione del regime di portare la donna in una clinica psichiatrica, un account su X ha pubblicato che la donna “non è pazza”, scrivendo: “La ragazza non è pazza. Non aveva armi per resistere, tranne il suo corpo”.

I video pubblicati sui social media sembrano mostrare la donna che si toglie i vestiti e cammina per strada in mutande. Un secondo video sembra mostrare la donna che viene spinta in macchina da uomini in borghese.

La newsletter dell’emittente studentesca Amir Kabir ha affermato che la donna era stata molestata da un membro Basij perché non indossava il velo. In base al dress code obbligatorio dell’Iran, le donne devono indossare il velo e abiti larghi in pubblico.

L’organo di stampa ha anche affermato che la donna è stata picchiata durante l’arresto e sabato ha affermato che non erano disponibili informazioni sulle sue condizioni e sul luogo in cui si trovava.

Amnesty International Iran ha chiesto un’indagine “indipendente e imparziale” sulle accuse di abusi.

“Le autorità iraniane devono rilasciare immediatamente e incondizionatamente la studentessa universitaria che è stata violentemente arrestata dopo essersi tolta i vestiti in segno di protesta contro l’applicazione abusiva del velo obbligatorio da parte delle forze dell’ordine”, si legge sui social media.

“In attesa del suo rilascio, le autorità devono proteggerla dalla tortura e da altri maltrattamenti e garantirle l’accesso alla famiglia e all’avvocato”.

Amnesty International ha chiesto alle autorità di rilasciare immediatamente la donna e, in un post su X, ha sollecitato che “in attesa del suo rilascio, le autorità devono proteggerla dalla tortura e da altri maltrattamenti” e assicurarsi che possa contattare la sua famiglia e un avvocato.

“Le accuse di percosse e violenza sessuale contro di lei durante l’arresto necessitano di indagini indipendenti e imparziali”, ha aggiunto l’organizzazione non governativa per i diritti umani. “I responsabili devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni”.

Mai Sato, relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Repubblica islamica dell’Iran, ha scritto sul suo account X che monitorerà attentamente l’incidente, incluso il modo in cui le autorità risponderanno.

Dopo le sanguinose proteste nazionali del settembre 2022, un numero crescente di donne iraniane si è opposto alle leggi che impongono il velo.

Le proteste sono seguite alla tragica morte di Mahsa Amini, una giovane curda iraniana che è stata presa in custodia dalla polizia morale per non aver presumibilmente rispettato pienamente le regole dell’hijab. La morte della donna curda di 22 anni sotto custodia della polizia ha innescato le proteste antigovernative più lunghe dell’Iran dalla Rivoluzione islamica del 1979.

I gruppi per i diritti umani affermano che durante le manifestazioni sono state uccise più di 500 persone e, secondo l’Islamic Republic News Agency, sono state arrestate più di 20.000 persone.

Amini divenne un simbolo di resistenza che diede vita al movimento “Donna, Vita, Libertà”, scatenando proteste e chiamando in piazza persone di tutte le generazioni e di tutti i sessi a lottare per liberarsi da un regime violento.