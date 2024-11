Lavrov. la Russia pronta al dialogo con gli Usa se arriva un’iniziativa da Washington. Mai rifiutati contatti

AgenPress – Se la nuova amministrazione americana presenterà un’iniziativa per il dialogo senza richieste unilaterali, Mosca sarà pronta ad ascoltarla, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

“Non siamo stati noi ad interrompere i rapporti, non siamo noi a proporre di rinnovarli, ma se segue l’iniziativa di sedersi onestamente, senza richieste unilaterali, e parlare di dove siamo e come dovremmo andare avanti, il la questione non sarà nostra”, ha detto Lavrov in una conferenza stampa giovedì.

Ha sottolineato che la Russia “non ha mai rifiutato i contatti con nessuno”.

“Ogni volta che il presidente Putin parla di questo argomento, sottolinea la nostra posizione: parlare è sempre meglio che isolarsi gli uni dagli altri”, ha aggiunto il capo del ministero degli Esteri russo.

Lavrov ha osservato che i problemi nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti “sono molto profondi e derivano principalmente dalla sensazione dell’élite americana che è necessario sopprimere qualsiasi concorrente sulla scena mondiale in modo che non appaia nessuno che possa in qualche modo mettere in discussione il dominio americano ”, questa posizione nelle condizioni attuali diventa sempre meno giustificata, tuttavia “per ora questa ideologia continua ad essere presente tra gli americani”.

Peskov ha invece escluso che Putin possa avere contatti con il presidente uscente Joe Biden. Il portavoce ha aggiunto che nessuno dal ministero degli Esteri russo o dall’amministrazione presidenziale ha finora contattato membri dello staff di Trump.