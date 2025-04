Ucraina. Missili russi su Kryvyi Rih uccidono 19 persone, tra cui 9 bambini, e ne ferisce 74

AgenPress – L’attacco missilistico russo alla città ucraina di Kryvyi Rih del 4 aprile ha ucciso 19 persone, tra cui nove bambini, secondo le autorità locali. Settantaquattro sarebbero rimasti feriti.

Stando a quanto riferito, questa sera le forze russe hanno lanciato un attacco combinato con missili e droni contro la città dell’Oblast di Dnipropetrovsk, dando fuoco agli edifici nei quartieri residenziali.

“Sessantotto persone sono rimaste ferite negli attacchi terroristici, da un bambino di tre mesi a persone anziane”, ha dichiarato il 5 aprile Oleksandr Vilkul , capo dell’amministrazione militare di Kryvyi Rih.

Secondo Vilkul, 40 persone sono state ricoverate in ospedale a seguito dell’attacco. Due bambini, di cinque e otto anni, sarebbero in condizioni critiche.

“I medici stanno lottando per la propria vita e stanno fornendo tutta l’assistenza necessaria”, ha affermato.

Secondo quanto riferito, l’attacco ha danneggiato 34 condomini e sei strutture scolastiche, oltre a vari negozi, attività commerciali, automobili e abitazioni.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha commentato l’attacco: “”I russi attaccano ogni giorno. Ogni giorno, le persone vengono uccise. C’è una sola ragione per cui questo continua: la Russia non vuole un cessate il fuoco, e lo vediamo. Lo vede il mondo intero.”

“Ogni promessa russa finisce con missili o droni, bombe o artiglieria. La diplomazia non significa nulla per loro. Ed è per questo che è necessaria una pressione: una pressione sufficiente sulla Russia affinché senta le conseguenze di ogni sua bugia, di ogni suo attacco, di ogni singolo giorno in cui toglie vite e prolunga la guerra”, ha detto Zelensky.

Diversi leader europei hanno condannato l’attacco .

“Un altro sconsiderato attacco russo ha colpito un’affollata zona residenziale… La Russia continua a distruggere l’Ucraina, non è interessata alla pace”, ha scritto su X la vicepresidente della Commissione europea Kaja Kallas , definendo l’attacco “tragico e disumano”.

Il Ministero della Difesa russo ha affermato che l’attacco a Kryvyi Rih era mirato a un raduno militare, affermazione che l’esercito ucraino ha respinto come “informazione falsa”.

Kryvyi Rih , la città natale di Zelensky, rimane un bersaglio frequente degli attacchi russi. La città, che ospita circa 660.000 persone, è la seconda più grande nell’Oblast di Dnipropetrovsk e si trova a circa 70 chilometri (40 miglia) dalla linea del fronte.

Il Ministero degli Affari Esteri ha descritto l’attacco missilistico russo come un deliberato atto di terrore contro i civili e un totale disprezzo per gli sforzi di pace.