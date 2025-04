Usa. Scuse e retromarcia di Trump sui rifugiati ucraini. Non verranno revocate le tutele legali

AgenPress – L’amministrazione presidenziale di Donald Trump ha riconosciuto e si è scusata dopo aver dichiarato di aver accidentalmente informato alcuni rifugiati ucraini in fuga dall’invasione russa del loro paese della necessità di lasciare gli Stati Uniti perché il loro status legale era stato revocato.

Circa 240.000 ucraini si sono insediati negli Stati Uniti come parte del programma Uniting for Ukraine (U4U) lanciato durante la presidenza di Joe Biden. Ma secondo CBS News , questa settimana alcuni ucraini reinsediati hanno ricevuto e-mail in cui si diceva loro che il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti avrebbe posto fine alle loro protezioni legali.

Anche più di 20.000 ucraini che si sono recati in Messico all’inizio della guerra furono autorizzati a entrare negli Stati Uniti, il che consente ai funzionari del DHS di offrire permessi di lavoro temporanei e protezioni contro l’espulsione ai migranti per motivi umanitari.

“Il DHS sta ora esercitando la sua discrezione per porre fine alla tua libertà vigilata”, si leggeva nell’avviso datato 3 aprile, riferendosi allo status legale temporaneo (TPS) concesso agli ucraini dopo che la Russia aveva invaso il suo stato vicino. “A meno che non scada prima, la tua libertà vigilata cesserà 7 giorni dopo la data di questo avviso”.

Se i destinatari non avessero lasciato gli Stati Uniti, si legge nel messaggio, sarebbero stati “soggetti a potenziali azioni delle forze dell’ordine che avrebbero portato all’espulsione dagli Stati Uniti” e si incoraggiavano i destinatari a firmare per l’auto-deportazione.

“Non tentare di rimanere negli Stati Uniti: il governo federale ti troverà”, ammoniva l’avviso. “Per favore, lascia immediatamente gli Stati Uniti”.

Ma il DHS ha dichiarato in una dichiarazione all’emittente venerdì che la notifica era stata inviata per errore ad alcuni ucraini nell’ambito del programma U4U. “Il programma di libertà vigilata U4U non è stato terminato”, si legge nella dichiarazione del DHS. E la missiva era stata corretta con un messaggio di follow-up che diceva: “Non verrà intrapresa alcuna azione in merito alla tua libertà vigilata”.

I cittadini ucraini non sono stati coinvolti nella cancellazione dei programmi di immigrazione dell’amministrazione Biden che includono cubani, haitiani, nicaraguensi e venezuelani, e hanno ordinato loro di autodeportarsi entro il 24 aprile. Tuttavia, l’avviso revocato ha causato panico tra gli ucraini negli Stati Uniti che hanno ampiamente temuto di poter affrontare le stesse cancellazioni che colpiscono quelli di altre nazionalità.