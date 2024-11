Ponte sullo Stretto. Conte. “L’Ingv fa sapere di non aver mai dato il via libera sismico sull’opera”

Il Governo faccia subito chiarezza in tutte le sedi e in Parlamento. Su quest’opera stiamo bloccando quasi 15 miliardi. Intanto i pendolari di tutta Italia, a partire da Calabria e Sicilia, sono costretti a viaggiare tra mille disagi e difficoltà: sanno a che ora escono di casa ma non sanno a che ora arrivano al lavoro o a scuola, né tantomeno sanno a che ora tornano a casa. Non se ne fanno nulla dei plastici del Ministro Salvini a favore di telecamera se passano ore davanti ai display delle stazioni per capire meglio l’entità di ritardi e interruzioni.

Disagi che non sono legati a un “chiodo” come ci raccontano i Ministri, ma a un Governo che ha fatto inchiodare il Paese. Si son ritrovati – senza neppure volerlo – 209 miliardi che il mio Governo ha portato da Bruxelles e non sanno spenderli per le infrastrutture che servono. La spesa dei fondi è al palo e, come sottolinea il Sole 24 Ore, il 32% dei cantieri del Pnrr sono indietro, la metà non sono nemmeno partiti. Sanno solo dire “no”, come hanno fatto in Parlamento sull’urgenza di una Commissione che vigili sul Pnrr e monitori i ritardi, che potrebbe essere utile ad accelerare la spesa dei fondi.