Aggressioni medici, Ostellari: chi salva vite non può rischiare la sua

AgenPress. “Oggi alla Camera è stato convertito in legge il decreto che introduce misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza negli ospedali.

Il testo prevede pene severe e arresto obbligatorio in flagranza anche differita per chi aggredisce il personale e altri dispositivi sanzionatori per chi compie danneggiamenti.

Governo e Parlamento hanno risposto rapidamente a un’emergenza insopportabile, dotando Magistratura e Forze dell’Ordine di nuovi strumenti per colpire i delinque, confidando che la nuova disciplina abbia anche un effetto deterrente. Chi salva vite non può rischiare la sua”.

Così il Sottosegretario alla Giustizia, Senatore Andrea Ostellari.