Fondazione Magna Carta. XV edizione degli Incontri “A Cesare e a Dio”, Dal Pino (Microsoft): “Gemello Digitale di San Pietro prova tangibile del dialogo tra Fede, Scienza e Tecnologia”

AgenPress. “In un’epoca in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale stanno rapidamente trasformando il nostro mondo, è fondamentale riflettere su come queste innovazioni possano essere integrate in modo etico e responsabile”, lo afferma Pier Luigi Dal Pino, Senior Regional Director Government Affairs Western Europe – Microsoft, a margine degli Incontri “A Cesare e a Dio” organizzati oggi a Roma dalla Fondazione Magna Carta.

“E’ prioritario tenere al centro l’essere umano e considerare la tecnologia AI al suo servizio senza che tale tecnologia sostituisca, crei discriminazioni e ancor peggio lasci alcuno escluso. Microsoft è impegnata a promuovere un uso responsabile della tecnologia che rispetti i valori umani e contribuisca al benessere della società”, prosegue Dal Pino.

“Il progetto di gemello digitale della Basilica di San Pietro lanciato lo scorso 11 novembre è la prova tangibile di come il dialogo tra la fede, le persone, la scienza e la tecnologia sia indispensabile, ma anche quanto possa contribuire a rispondere ad alcune sfide e opportunità del nostro tempo, come ad esempio la conservazione del patrimonio culturale e l’inclusione” dialogo e riflessione e siamo certi che questo evento contribuirà a una maggiore comprensione e armonizzazione tra sviluppo tecnologico e visione etica. Ringraziamo la Fondazione Magna Carta per questa opportunità di dialogo e riflessione e siamo certi che questo evento contribuirà a una maggiore comprensione e armonizzazione tra sviluppo tecnologico e visione etica”.

Dal Pino è intervenuto durante la XV edizione degli Incontri “A Cesare e a Dio” organizzati dalla Fondazione Magna Carta, e intitolati “L’intelligenza di Dio, l’intelligenza dell’uomo. Compatibilità ideali e compatibilità politiche in Europa”. L’evento si è svolto presso l’hotel Bernini.